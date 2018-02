Caso Young-Harrison: Per l’ATP non ci sarebbero prove nell’affermazione di Young

Parliamo ancora del caso tra Ryan Harrison e Donald Young che è stato preso in analisi dall’ATP, che dalle prime indagini ha stabilito, secondo il giornalista del New York Times David Waldstein, di non aver trovato alcuna prova che dimostri la presenza di insulti razzisti da parte di Harrison nei filmati visionati.

“Ho sentito che l’ATP non ha trovato prove a sostegno dell’affermazione di Donald Young secondo cui Ryan Harrison ha fatto commenti razzisti sulla sua persona”. – queste le parole del giornalista.