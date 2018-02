Andreas Seppi cede a Muller al tiebreak del terzo set. L’azzurro esce dall’Atp di Sofia dopo essere stato avanti di un set e di un break (Video)

Amara sconfitta per Andreas Seppi al secondo turno del torneo Atp 250 di Sofia (Indoor, € 501.345).

Il tennista altoatesino è stato superato dal lussemburghese Gilles Muller, 34 anni, Nr. 28 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-7(2) in due ore e 35 minuti di gioco.

Peccato! Andreas ha giocato bene per oltre un’ora, portandosi avanti di un set e di un break. L’immediato controbreak avversario nel secondo set ha fatto svoltare l’incontro, minando alcune certezze nell’azzurro e galvanizzando Muller. Sono positivi i segnali che giungono dal torneo bulgaro per Seppi anche se la sconfitta odierna lascia molto rammarico.

Primo set: anche oggi parte bene Andreas, subito ficcante in risposta e attento al servizio.

Già nel primo gioco, si porta 0-40, vede Muller ritrovare la prima di servizio e annullare le tre palle break ma ottiene comunque il break ai vantaggi.

Break fondamentale, confermato nel gioco successivo con un altra lotta ai vantaggi; l’altoatesino prende fiducia e gira sul 3-1 dopo 16 minuti di gioco.

L’occasione di ammazzare il parziale avviene nel quinto game, con un’altra palla break azzurra, purtroppo vanificata.

Con il passare dei minuti, il lussemburghese si fa sempre più insidioso, cercando di alzare i giri per provare a riequilibrare il set. La grande occasione per Muller la troviamo nell’ottavo game, un game lottato, infinito, in cui l’italiano è chiamato ad annullare la prima palla break avversaria.

Superato questo ostacolo, per Andreas è una formalità chiudere la contesa.

Al primo set point disponibile, dopo 45 minuti è 6-4 per l’azzurro.

Secondo set: botta e risposta tra i due contendenti in apertura di parziale.

Seppi brekka ancora al primo gioco, illudendo di aver trovato il bandolo della matassa ma Muller reagisce immediatamente. E’ bravo il lussemburghese a restituire il break a 15 nel gioco successivo, riportando in equilibrio il set.

I due avversari si assestano al servizio e i giochi scorrono veloci senza più sussulti. Dopo 24 minuti è 3-3.

Il lussemburghese sembra aver trovato le contromisure all’italiano: è efficace al servizio e inizia a premere in risposta. Seppi deve ricorrere agli straordinari per non cedere il turno di battuta nell’ottavo game, annullando ben quattro palle break avversarie.

Il tiebreak è quindi l’esito naturale del set nonostante Andreas tenti un colpo di coda con una palla break non sfruttata nell’undicesimo gioco.

Il tiebreak è molto equilibrato e rispecchia l’esito del parziale; a fare la differenza è un unico minibreak, conquistato da Muller al settimo punto.

E’ 7-6(5) per il lussemburghese in un’ora di gioco.

Da notare come l’altoatesino abbia perso il set nonostante il 91% di punti conquistati con la prima di servizio.

Terzo set: la posta in palio è alta e ogni errore può essere determinante.

Ne sono consapevoli i due avversari che, dal primo 15 del set, sono concentrati e attenti a non sbagliare nulla.

Dopo 23 minuti l’equilibrio regna sovrano, è 3-3.

I due tennisti al servizio sono implacabili e i giochi scorrono veloci, senza alcuna emozione particolare.

Non sorprende che sia ancora un tiebreak a decidere le sorti del match.

Il tiebreak è purtroppo a senso unico, con Andreas che non riesce a incidere sul servizio avversario e commette un paio di gratuiti di troppo.

E’ 7-6(2) per Muller in 49 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Sofia Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 6 Gilles Muller [3] Gilles Muller [3] 4 7 7 Vincitore: G. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* ace 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-1* 2-2* ace 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 ace 5-6* ace 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Muller 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 G. Muller 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 G. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Muller 15-0 30-0 ace 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Muller 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 2-1 → 3-1 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Seppi – G. Muller

02:33:32

14 Aces 23

5 Double Faults 4

54% 1st Serve % 61%

57/66 (86%) 1st Serve Points Won 54/66 (82%)

26/57 (46%) 2nd Serve Points Won 25/42 (60%)

6/7 (86%) Break Points Saved 5/7 (71%)

17 Service Games Played 17

12/66 (18%) 1st Return Points Won 9/66 (14%)

17/42 (40%) 2nd Return Points Won 31/57 (54%)

2/7 (29%) Break Points Won 1/7 (14%)

17 Return Games Played 17

83/123 (67%) Total Service Points Won 79/108 (73%)

29/108 (27%) Total Return Points Won 40/123 (33%)

112/231 (48%) Total Points Won 119/231 (52%)

77 Ranking 28

33 Age 34

Bolzano, Italy Birthplace Luxembourg City, Luxembourg

Caldaro, Italy Residence Reckange-sur-Mess, Luxembourg

6’3″ (190 cm) Height 6’4″ (193 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 196 lbs (89 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2002 Turned Pro 2001

3/2 Year to Date Win/Loss 3/3

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 2

$8,976,065 Career Prize Money $5,536,284





Davide Sala