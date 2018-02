Davis Cup – Giappone vs Italia: Le dichiarazioni della squadra italiana. Fognini “è una trasferta dura e siamo molto lontani da casa”

Fognini : “Finalmente domani si comincia. Se preferisco giocare alle 12 per primo? E’ lo stesso, so che il primo punto è molto importante, anche perché vincendo permetterei ad Andreas di scendere in campo più tranquillo contro il loro numero uno Sugita. Noi siamo sempre gli stessi, è una trasferta dura e siamo molto lontani da casa. Io sto bene fisicamente e sto giocando un buon tennis, come ho fatto vedere a Melbourne”.

Seppi : “Ho avuto un buon inizio di stagione in Australia, con Fabio e Barazzutti siamo rimasti ad allenarci a Melbourne quattro, cinque giorni prima di volare in Giappone. Certo ci sono 40 gradi di differenza, siamo passati dalla caldissima estate australiana al freddo dell’inverno giapponese. Ma giochiamo indoor, quindi cambia poco o nulla. Giocare fuori casa in Davis è sempre complicato perché le condizioni non le scegliamo noi, ma i nostri avversari. Le palline, ad esempio, sono molto dure e difficili da controllare, ma ci stiamo abituando. E’ una sfida alla pari. Sugita è un giocatore solido, io spero di entrare in campo con l’Italia sull’uno a zero”.

Barazzutti : “Sarà un incontro difficile anche se il Giappone deve fare a meno di Nishikori. Giocare fuori casa in Davis è sempre difficile. I nostri avversari sono solidi e competitivi, il campo è veloce. Nei primi giorni i nostri giocatori hanno avuto qualche difficoltà, ma ora è stata superata. Hanno addomesticato superficie e palline”.