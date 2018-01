Stan Wawrinka sente ancora un po’ di dolore al ginocchio: “In generale, sono sulla strada giusta”

A sette mesi di distanza dall’ultimo incontro e dopo due operazioni, Stan Wawrinka è ritornato in campo all’Australian Open ed è stata notata da tutti l’enorme cicatrice sul suo ginocchio.

Mentre i commenti sul “marchio di guerra” sono stati subito scritti nei social network, lo svizzero ha sconfitto il lituano Ricardas Berankis, in quattro set, approdando al secondo turno dell’Australian Open. “È bello tornare e vincere”, ha detto il campione del 2014. “È stato duro sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto Wawrinka, ammettendo che i dolori erano presenti.

“Sento ancora un po ‘di dolore. Dipende da come mi muovo, da come arrivo sulla palla. In generale, sono sulla strada giusta. Questa è una buona notizia. Guardavo la presa del ginocchio durante la partita, con i cambi di ritmo. Il ginocchio non si è mosso per tre ore, ed è una cosa grandiosa”.