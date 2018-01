Australian Open: Buona prova di Thomas Fabbiano contro Alexander Zverev. Il pugliese ha servito per il set sia nel secondo che nel terzo set (Con il video della partita)

Eliminato Thomas Fabbiano all’esordio degli Australian Open.

Il pugliese aveva un avversario durissimo, il tedesco Alexander Zverev, numero 4, si è ben difeso ma alla fine ha ceduto al fortissimo Next Gen per 61 76 (5) 75 in due ore e 22 minuti.

Da segnalare che Thomas dopo aver perso il primo set per 1 a 6, nel secondo parziale è stato avanti per 5 a 3, dopo aver piazzato il break nell’ottavo gioco.

Proprio sul 5 a 3 Fabbiano, che era alla battuta, mancava l’appuntamento con il set, cedendo il servizio ai vantaggi dopo essere stato a due punti dal vincere la frazione sul 40 pari.

Anche nel gioco successivo Thomas per altre due volte è stato a due punti dal vincere il set, ma senza procurarsi set point.

Si andava al tiebreak e qui l’azurro avanti per 4 a 2 e poi 5 a 4 e battuta a disposizione, cedeva da quel momento tre punti consecutivi e anche la frazione per 7 punti a 5.

Nel terzo set poi Fabbiano avanti per 5 a 4 è battuta a disposizione, mancava una palla set sul 40-30 e da quel momento il tedesco inseriva il turbo mettendo a segno un parziale di 11 punti a 1, conquistando in questo modo set e match per 7 a 5.

GS Australian Open T. Fabbiano T. Fabbiano 1 6 5 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 7 7 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Fabbiano – A. Zverev

73. Singles ranking 4.

26. 5. 1989 Birthdate 20. 4. 1997

right Plays right

Camillo Santini