Hopman Cup: vince la Svizzera di Belinda Bencic e Roger Federer

La Svizzera torna a vincere la Hopman Cup a diciassette anni di distanza dall’ultima volta.

Era il 2001 quando un giovane Roger Federer vinceva la competizione accanto a Martina Hingis; sono passati tanti, tantissimi anni e Roger Federer è tornato a conquistare il tradizionale torneo d’esibizione d’inizio anno, questa volta in compagnia di Belinda Bencic.

In generale, si tratta del terzo successo per la Svizzera, che ha vinto il torneo anche nel 1992 con Jakob Hlasek e Manuela Maleeva-Fragniere.

A Perth, il duo svizzero ha superato in finale la Germania di Angelique Kerber e Alexander Zverev per 2-1.

Ad aprire la giornata è stato il successo del n.2 ATP sul ventenne tedesco, che dopo aver vinto la prima frazione al tiebreak per sette punti a quattro è scomparso letteralmente dalla partita, permettendo all’elvetico di conquistare la seconda frazione con un rotondo 6-0 ed il set decisivo per 6-2.

Angelique Kerber, nel secondo incontro, ha ristabilito la parità battendo piuttosto nettamente per 6-4 6-1 Belinda Bencic, che si è presa di fatto la rivincita nel doppio misto giocando davvero un incontro ad altissimo livello.

La ventenne di Flawil è riuscita a trovare i giusti mezzi per mettere in difficoltà Alexander Zverev in risposta ed è proprio questo il fattore decisivo che ha spostato gli equilibri in favore della Svizzera, che si è imposta con il punteggio di 4-3(3) 4-2.

Sia Federer che Zverev non hanno brillato nell’ultimo match, mentre Bencic e Kerber meritano un particolare elogio per aver davvero illuminato la Perth Arena con giocate super.

SVIZZERA b. GERMANIA 2-1

Roger Federer (SUI) b. Alexander Zverev (GER) 6-7(4) 6-0 6-2

Angelique Kerber (GER) b. Belinda Bencic (SUI) 6-4 6-1

Belinda Bencic/Roger Federer (SUI) b. Angelique Kerber/Alexander Zverev (GER) 4-3(3) 4-2

Lorenzo Carini