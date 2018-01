Combined Brisbane: I risultati della Seconda giornata. Bene Svitolina. La Kvitova non scende in campo (Video)

Non è scesa in campo, Petra Kvitova, sostituita in tabellone dalla lucky loser Heather Watson per un’influenza.

Combined Brisbane – 1° Turno

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Carla Suárez Navarro vs [3] Elina Svitolina



WTA Brisbane Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 2 4 Elina Svitolina [3] Elina Svitolina [3] 6 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 E. Svitolina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Frances Tiafoe vs Matthew Ebden



ATP Brisbane Frances Tiafoe Frances Tiafoe 3 2 Matthew Ebden Matthew Ebden 6 6 Vincitore: M. EBDEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ebden 15-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Ebden 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Ebden 15-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ebden 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 M. Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 2-4 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Ebden 15-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-0 → 0-1

3. [5] Johanna Konta vs Madison Keys (non prima ore: 06:00)



WTA Brisbane Johanna Konta [5] Johanna Konta [5] 4 6 6 Madison Keys Madison Keys 6 4 3 Vincitore: J. KONTA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Konta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Konta 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Keys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Konta 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Keys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Konta 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Keys 15-0 30-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Keys 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Konta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Konta 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 2-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Keys 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. Jared Donaldson vs [WC] Jordan Thompson (non prima ore: 10:00)



ATP Brisbane Jared Donaldson Jared Donaldson 6 6 Jordan Thompson Jordan Thompson 2 4 Vincitore: J. DONALDSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 J. Donaldson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Donaldson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Thompson 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Thompson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Donaldson 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

5. [8] Ashleigh Barty vs Lesia Tsurenko (non prima ore: 11:30)



WTA Brisbane Ashleigh Barty [8] Ashleigh Barty [8] 3 2 Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 6 6 Vincitore: L. TSURENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Tsurenko 15-0 15-15 df 30-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Tsurenko 15-15 30-15 2-3 → 2-4 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 2-3 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Barty 0-15 0-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Tsurenko 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Tsurenko 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Show Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Harrison vs Leonardo Mayer



ATP Brisbane Ryan Harrison Ryan Harrison 6 3 6 Leonardo Mayer Leonardo Mayer 4 6 2 Vincitore: R. HARRISON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 R. Harrison 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 R. Harrison 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 R. Harrison 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Mayer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 R. Harrison 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Mayer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs [6] Kristina Mladenovic (non prima ore: 04:00)



WTA Brisbane Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 1 6 7 Kristina Mladenovic [6] Kristina Mladenovic [6] 6 3 5 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 0-40 1-3 → 1-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] Mischa Zverev vs [Q] John-Patrick Smith (non prima ore: 05:00)



ATP Brisbane Mischa Zverev [8] Mischa Zverev [8] 6 7 John-Patrick Smith John-Patrick Smith 4 5 Vincitore: M. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 J. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 5-5 J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Zverev 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 J. Smith 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Zverev 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Smith 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Petra Kvitova vs Anett Kontaveit (non prima ore: 08:00)



WTA Brisbane H. Watson H. Watson 0 3 A. Kontaveit A. Kontaveit 6 6 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6

5. [PR] Ilija Bozoljac / Damir Dzumhur vs [WC] Matthew Ebden / John Millman (non prima ore: 09:00)



ATP Brisbane Ilija Bozoljac / Damir Dzumhur Ilija Bozoljac / Damir Dzumhur 1 2 Matthew Ebden / John Millman Matthew Ebden / John Millman 6 6 Vincitori: EBDEN / MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ebden / Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 I. Bozoljac / Dzumhur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 M. Ebden / Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Bozoljac / Dzumhur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / Millman 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 I. Bozoljac / Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Ebden / Millman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Bozoljac / Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Ebden / Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 I. Bozoljac / Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Ebden / Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 I. Bozoljac / Dzumhur 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 M. Ebden / Millman 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Bozoljac / Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Ebden / Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Show Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Kaia Kanepi vs Daria Kasatkina



WTA Brisbane Kaia Kanepi Kaia Kanepi 6 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 2 2 Vincitore: K. KANEPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 5-1 → 5-2 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 4-1 → 5-1 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 K. Kanepi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [Q] Jennifer Brady vs Sorana Cirstea



WTA Brisbane Jennifer Brady Jennifer Brady 6 1 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 7 6 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Brady 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Brady 15-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Brady 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Cirstea 15-0 30-0 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Brady 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [Q] Kateryna Bondarenko vs Catherine Bellis



WTA Brisbane Kateryna Bondarenko Kateryna Bondarenko 2 5 Catherine Bellis Catherine Bellis 6 7 Vincitore: C. BELLIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Bellis 15-0 15-15 df 15-30 3-2 → 4-2 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 ace 2-2 → 3-2 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Bondarenko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Bondarenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 C. Bellis 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Bondarenko 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Ernesto Escobedo vs Horacio Zeballos



ATP Brisbane Ernesto Escobedo Ernesto Escobedo 3 4 Horacio Zeballos Horacio Zeballos 6 6 Vincitore: H. ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Zeballos 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Zeballos 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Escobedo 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 2-3 H. Zeballos 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 0-2 E. Escobedo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 E. Escobedo 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 E. Escobedo 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

5. [O] Johanna Konta / Elina Svitolina vs Kiki Bertens / Demi Schuurs



WTA Brisbane Johanna Konta / Elina Svitolina Johanna Konta / Elina Svitolina 2 2 Kiki Bertens / Demi Schuurs Kiki Bertens / Demi Schuurs 6 6 Vincitori: BERTENS / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Bertens / Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Konta / Svitolina 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 K. Bertens / Schuurs 15-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Konta / Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 K. Bertens / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Konta / Svitolina 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 K. Bertens / Schuurs 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Konta / Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bertens / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Konta / Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 K. Bertens / Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Konta / Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 K. Bertens / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Konta / Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Bertens / Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Konta / Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Wesley Koolhof / Artem Sitak vs Treat Huey / Fabrice Martin



ATP Brisbane Wesley Koolhof / Artem Sitak Wesley Koolhof / Artem Sitak 6 6 Treat Huey / Fabrice Martin Treat Huey / Fabrice Martin 3 2 Vincitori: KOOLHOF / SITAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Koolhof / Sitak 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Huey / Martin 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df 4-2 → 5-2 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Huey / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Huey / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Huey / Martin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 T. Huey / Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 W. Koolhof / Sitak 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Huey / Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Huey / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Sitak 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 T. Huey / Martin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Priscilla Hon / Ajla Tomljanovic vs Alicja Rosolska / Abigail Spears



WTA Brisbane Priscilla Hon / Ajla Tomljanovic Priscilla Hon / Ajla Tomljanovic 6 6 14 Alicja Rosolska / Abigail Spears Alicja Rosolska / Abigail Spears 7 3 12 Vincitori: HON / TOMLJANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 P. Hon / Tomljanovic 1-0 P. Hon / Tomljanovic 0-1 ace 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 df 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 12-11 12-12 13-12 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Hon / Tomljanovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Rosolska / Spears 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Rosolska / Spears 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 P. Hon / Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 A. Rosolska / Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Hon / Tomljanovic 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Rosolska / Spears 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-3 → 4-4 A. Rosolska / Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 4-3 P. Hon / Tomljanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Rosolska / Spears 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Hon / Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rosolska / Spears 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Hon / Tomljanovic 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rosolska / Spears 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [G] Lyudmyla Kichenok / Makoto Ninomiya vs [O] Garbiñe Muguruza / Carla Suárez Navarro



4. Steve Johnson / Gilles Muller vs [3] Santiago Gonzalez / Julio Peralta