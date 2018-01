La pagina degli Italiani Live (ATP-Challenger). Gli azzurri in campo Lunedì 01 Gennaio 2018. Fuori a Doha Thomas Fabbiano. Marco Cecchinato si arrende ad Herbert a Pune. Caruana al secondo turno. Fuori Gaio. Cipolla supera le qualificazioni

Thomas Fabbiano si ferma all’esordio nel torneo ATP 250 di Doha.

Il 28enne pugliese di San Giorgio Jonico, numero 73 della classifica mondiale, è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 59 Atp con il risultato di 64 63.

Da segnalare che nel corso della partita Thomas ha chiamato il fisioterapista per un problema alla schiena.

Marco Cecchinato fuori all’esordio nel torneo ATP 250 di Pune, in India.

Il 25enne tennista di Palermo, numero 109 del ranking mondiale, è stato superato dal francese Pierre-Hugues Herbert, numero 81 Atp e ottava testa di serie, con il risultato di 76 (4) 67 (6) 62.

Peccato per Marco che sul 2 pari nel terzo set, 15-40 e due palle break, ha mancato complessivamente tre palle break ed ha subito poi da quel momento un parziale di quattro game consecutivi, uscendo di scena dal torneo per 6 a 2.

Avanza Liam Caruana nel torneo challenger di Noumea.

Il 19enne romano, numero 430 Atp, promosso dalle qualificazioni, ha battuto all’esordio nel main draw per 63 64 lo statunitense Mitchell Krueger, numero 191 Atp. Prossimo ostacolo per lui il vincente del match tra lo statunitense Stefan Kozlov, numero 167 Atp, ed il francese Corentin Moutet, numero 155 Atp e quinta testa di serie.

Subito fuori, invece, Federico Gaio, numero 254 del ranking mondiale, che ha ceduto per 64 67(5) 64 al francese Gleb Sakharov, numero 156 Atp e sesto favorito del seeding.

Flavio Cipolla ha superato le qualificazioni nel torneo challenger di Bangkok.

Il 34enne romano, attualmente senza ranking, ha battuto in rimonta nel turno decisivo per 26 75 64 il danese Frederik Nielsen, numero 611 Atp.

Fabbiano – Basilashvili

73. Singles ranking 59.

26. 5. 1989 Birthdate 23. 2. 1992

right Plays right

Coric, Bornavs (2) Carreno Busta, Pablo

Cecchinato – Herbert

109. Singles ranking 81.

30. 9. 1992 Birthdate 18. 3. 1991

right Plays right

Bhambri, Yukivs (WC) Kadhe, Arjun

Gaio – Sakharov

254. Singles ranking 156.

5. 3. 1992 Birthdate 10. 6. 1988

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Robert, Stephane vs Harrison, Christian

In campo Martedì

Caruana – Krueger

429. Singles ranking 191.

22. 1. 1998 Birthdate 12. 1. 1994

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al secondo turno

Stefan Kozlov vs [5] Corentin Moutet (non prima ore: 09:30)



Nielsen – Cipolla

609. Singles ranking Nr.

27. 8. 1983 Birthdate 20. 10. 1983

right Plays right

(1) Maden, Yannickvs Popko, DmitryLee, Duckheevs Yang, Tsung-Huavs Petrovic, Danilo(WC) Rakpuangchon, Vorachonvs (6) Granollers, Marcel