Mille persone per l’allenamento di Juan Martin Del Potro nel segno della solidarietà

Juan Martin del Potro e i fan della sua città sono praticamente una cosa sola.

La gente di Tandil ha ascoltato il campione argentino per l’allenamento di solidarietà annunciato un paio di giorni fa.

L’argentino ha chiamato in raccolta più di 1000 persone, che hanno portato del cibo, successivamente donato alla Fondazione di beneficenza Food Bank of Tandil.

E se i fan dei campioni degli US Open sono entrati in campo con le mani piene, Del Potro ha distribuito autografi, selfie e pacche sulle spalle alla fine della sessione di allenamento.

Il 2018 del campione argentino inizierà da Auckland, in Nuova Zelanda.