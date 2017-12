Radek Stepanek e la scelta per Novak Djokovic: “Mi ci è voluto un po ‘di tempo per pensare alla proposta, che è finanziariamente attraente, ma non è mai stata la motivazione principale per la scelta”

Radek Stepanek, uno degli acquisti più recenti del team tecnico di Novak Djokovic, ha dichiarato in un’intervista che il denaro non è stato uno dei motivi per cui ha deciso di aderire al progetto dell’ex numero uno del mondo.

“Mi ci è voluto un po ‘di tempo per pensare alla proposta, che è finanziariamente attraente, ma non è mai stata la motivazione principale per la scelta.

È semplicemente un onore aiutare Novak Djokovic, ma anche una responsabilità”, ha ammesso il trentacinquenne ceco, che si è ritirato ufficialmente il mese scorso.

Stepanek collabora con Andre Agassi – che per sua scelta personale non è pagato: “Ho sempre cercato nella mia carriera di essere il miglior giocatore possibile ed è quello che voglio far ritornare in Novak. Cercherò di aiutarlo al meglio.”