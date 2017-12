Elina Svitolina posa per una rivista maschile

Solitamente discreta e sobria dentro il campo, Elina Svitolina, numero sei della classifica WTA, ha sorpreso tutti questa settimana per essere andata in copertina in una delle riviste maschili più vendute in Ucraina.

C’è chi ha criticato e apprezzato, ma certamente nessuno è rimasto indifferente alle curve della tennista che quest’anno ha vinto cinque titoli.