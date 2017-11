Roger Federer sembrerebbe intenzionato nel 2018 a giocare sulla terra

Roger Federer, numero due del mondo, sembra essere intenzionato nel 2018 a giocare l’Open di Francia per la prima volta da quando perse nei quarti di finale nell’edizione 2015 dal connazionale Stan Wawrinka.

Il 36enne svizzero ha dato forfait alle ultime due edizioni del Grand Slam francese per due diversi motivi: nel 2016 per il problema al ginocchio e nel 2017 ha deciso di non giocare per non affaticarsi troppo.

“Mi ha detto che ha intenzione di giocare l’intera stagione su terra. Vediamo se ce la farà”, ha detto Claudio Mezzadri, ex tennista, ex capitano di Davis della selezione elvetica, attualmente opinionista di Sky e anche amico dell’attuale n.2 del mondo.

Camillo Santini