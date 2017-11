Intervista a Liam Caruana “L’importante in carriera è non aver alcun rimpianto per non aver potuto fare di più”

Nonostante la sconfitta con Filippo Baldi, Liam Caruana ha mostrato di saper giocare eccome a tennis. Il suo gioco è davvero bello da vedere, un gioco a tutto campo, seppur prevalentemente giocato da fondo. Secondo Liam il suo colpo migliore è il rovescio, ma non è che il dritto sia da meno, anzi ha mostrato alla platea bresciana dei vincenti davvero fantastici. Il servizio è già un ottimo colpo, seppur da migliorare in velocità e angoli, soprattutto con la seconda di servizio. Nonostante la sconfitta cocente al tie break del terzo set, il ragazzo nativo di Roma, seppur ormai trasferitosi negli states ha rilasciato una breve intervista.

Liam, racconta ai lettori di Livetennis, in quanto non tutti ti conoscono, che tipo di tennista sei e qual è la tua superficie preferita.

“Sono un giocatore aggressivo, mi piace togliere il tempo ai miei avversari. Il mio colpo è sicuramente il rovescio. La mia superficie preferita è il cemento che si addice molto alle mie caratteristiche e ai miei colpi”.

Come proseguirà adesso la tua stagione?

“La mia stagione finisce qui, ho bisogno di tanto riposo in quanto è stato un’anno molto faticoso”.

Quali sono adesso i tuoi programmi della off season e del prossimo inizio d’anno.

“Adesso inizierò la preparazione dopo un po’ di riposo e poi a Gennaio sarò al via nei challenger australiani di inizio Gennaio. L’obiettivo è far si che completi la transizione dai tornei future a quelli challenger e cercare di migliorare a livello tecnico e fisici, in quanto ho ancora molti aspetti che devo migliorare per essere più competitivo”.

Liam Caruana ha un obiettivo o un sogno nel cassetto da realizzare nella sua carriera da tennista?

“Io voglio solo dare tutto sia negli allenamenti che in campo e ottenere il massimo possibile. In termini di classifica non ho particolari aspirazioni, voglio solamente essere consapevole di aver dato tutto sia che sarò numero mille del mondo che numero due del mondo o numero quindici. L’importante è non aver alcun rimpianto per non aver potuto fare di più”.

Da Brescia, Luigi Calvo