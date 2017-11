Challenger di Brescia day 3: Due derby italiani e Seppi in serata con il campione di Wimbledon Juniores

Il Day 5 del Torneo Internazionale città di Brescia sarà caratterizzato da due derby azzurri, valevoli come primo turno, e dall’incontro serale di uno dei maggiori favoriti alla vittoria finale, ovvero l’italiano Andreas Seppi.

Alle 11:30 si inaugura la giornata con il doppio che vede i primi favoriti Sander Arends e Sander Gille sfiderà la coppia Luca Cominassi e Andrea Uberti, che hanno beneficiato di una wild card. Dalle ore 13 sul centrale al via i match di singolare con il primo derby di giornata che vedrà l’uno contro l’altro Stefano Travaglia e Matteo Donati. Il primo autore di una splendida stagione che lo ha visto scalare centinaia di posizione fino a issarsi ad un passo dai primi cento giocatori del mondo e caratterizzata dalla prima vittoria slam agli Us Open ai danni di Fabio Fognini. Il secondo, Matteo, ha vissuto un annata difficile, dove fino a poco più di un mese fa era scivolato fuori dai primi 400 giocatori del mondo, ma grazie a un ottimo finale di stagione il piemontese adesso numero 263 delle classifiche, si trova non troppo distante dallo staccare un biglietto per le qualificazioni dello slam australiano. Dopo il derby slovacco tra Lukas Lacko e Lukas Klein, a seguire ci sarà il secondo derby di giornata quello che vedrà sfidarsi le due wild card, il classe 1996 Filippo Baldi e il classe 1998 Liam Caruana.

Per entrambi è stata una stagione positiva. Filippo e Liam, hanno vinto complessivamente tre tornei future in questa stagione (Filippo due su terra in Tunisia e Liam uno sul cemento americano). Infine, il primo incontro serale vedrà Andreas Seppi, match valevole l’accesso ai quarti di finale, sfidare il giovane spagnolo wild card Alejandro Davidovich Fokina, classe 1999 e numero 471 del ranking Atp, il quale è stato questa stagione vincitore di Wimbledon Junior. Sfida che si preannuncia interessantissima sotto l’aspetto tecnico ma non solo. Chiude la ricca giornata sul centrale Viktor Galovic contro Ricardas Berankis.

Sul campo tre invece due doppi e due singolari, con i giocatori “locali” vale a dire lo svizzero Luca MArgaroli, nativo di Brescia, che sfiderà Uladzimir Ignatik e il lituano Laurynas Grigelis, che si allena e vive ormai da anni nel bergamasco, opposto al francese Jannick Jankovits.

Da Brescia, Luigi Calvo