Gli italiani in campo nel circuito Futures (settimana del 13 novembre)

Tanti italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Futures.

Ricordando che per questa stagione sono terminati i tornei Futures in territorio italiano, vi proponiamo una panoramica completa di tutti i nostri connazionali iscritti nei vari tornei in giro per il mondo.

Troveremo il maggior numero di italiani in Tunisia e Grecia, mentre solo una presenza in Finlandia (Matteo Viola) e Vietnam (Francesco Vilardo).

Continua senza sosta la tournée americana di Fabrizio Ornago, impegnato in Florida dove sarà accreditato della seconda testa di serie. Tre italiani al via nelle qualificazioni: ottimo inizio per Eros Siringo e Giovanni Oradini, subito ko Alessandro Aufiero.

FINLANDIA F4 – Helsinki (Cemento indoor)

MD: Matteo Viola

EGITTO F34 – Sharm El Sheikh (Cemento outdoor)

Q: Marco Miceli, Kevin Portmann, Andrea Borroni

GRECIA F9 – Heraklion (Cemento outdoor)

Q: Federico Bove, Gabriele Maria Noce, Jacopo Bartolini, Enrico Becuzzi, Lorenzo Corioni, Cristiano Russo, Vito Dell’Elba, Simone Lombardi

MD: Adelchi Virgili (?), Marco Bortolotti

KUWAIT F3 – Meshref (Cemento outdoor)

MD: Filippo Leonardi, Francesco Ferrari

MAROCCO F6 – Agadir (Terra outdoor)

Q: Stefano Reitano, Andrea Bessire, Carmelo Gargano

MD: Raul Brancaccio

TUNISIA F35 – Hammamet (Terra outdoor)

Q: Antonio Zucca, Matteo De Vincentis, Tommaso Dal Santo, Andrea Palmese, Riccardo Siciliano, Gabriele Nardelli, Giuliano Benedetti, Davide Albertoni, Daniele Catini, Giuseppe Caparco, Edoardo Sardella, Lorenzo Bocchi

MD: Alessandro Petrone, Cristian Carli, Nicola Ghedin, Nicolò Turchetti, Alessandro Luisi

TURCHIA F43 – Antalya (Terra outdoor)

Q: Horst Rieder, Moritz Trocker

MD: Riccardo Bonadio, Pietro Rondoni, Davide Galoppini, Corrado Summaria

STATI UNITI F37 – Pensacola, FL (Terra outdoor)

Q: Eros Siringo, Alessandro Aufiero, Giovanni Oradini

MD: Fabrizio Ornago

VIETNAM F2 – Thu Dau Mot City (Cemento outdoor)

MD: Francesco Vilardo

Lorenzo Carini