Il cambio di passo di Jack Sock

Jack Sock è uno dei personaggi del momento. L’americano, che a Parigi-Bercy ha conquistato il suo primo Masters 1000 in carriera battendo l’outsider serbo Filip Krajinovic, è entrato in Top-10 proprio grazie al successo in terra francese e si è qualificato in extremis per le ATP Finals di Londra, in programma la settimana prossima alla O2 Arena. Ovviamente in fase di preparazione per il torneo più importante della stagione, oltre che della sua carriera, il 25enne statunitense ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dei cambiamenti ai quali si è dovuto sottoporre per fare il salto di qualità: “Ho sempre creduto in me stesso; il mio team ha sempre riposto fiducia in me ed anche la mia famiglia mi ha sempre supportato, ma io mentalmente non ero pronto. L’anno scorso ho lavorato duramente sotto questo aspetto; non ho avuto un cambiamento improvviso ma nel giro di circa 18 mesi mi sento di essere migliorato notevolmente”, ha commentato Sock.

“Non sento pressione, ma è chiaro che non mi sarei mai aspettato di andare a Londra. Cercherò di godermi il momento e di dare tutto me stesso sul campo. Gli Stati Uniti vantano numerose leggende nel mondo del tennis, sono contento di rappresentare il mio Paese alle Finals e non ho paura. Sono sicuro che nei prossimi anni ci saranno diversi miei connazionali a rappresentare gli USA in questo torneo”, ha concluso il primo avversario di Roger Federer alla O2 Arena (esordirà domenica pomeriggio).

Lorenzo Carini