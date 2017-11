Next Gen Atp Finals – Qualificazioni Italiani: Parlano Quinzi, Baldi e Palmieri. Baldi ” L’ultima volta in un match ufficiale abbiamo giocato da under 14, ne è passato di tempo. Ma siamo grandi amici, abbiamo fatto insieme tutta la carriera giovanile e abbiamo vissuto tante emozioni”

Gianluigi Quinzi : Caruana è ostico sul veloce, lo conosco bene perché giochiamo entrambi nella Canottieri Aniene e capita spesso di allenarsi insieme. Su un campo così rapido è inutile pensare troppo alla tattica, bisogna solo cercare di restare concentrati e dare il massimo. Puoi sbagliare ma facendo le scelte giuste. Lui se giochi corto ti massacra, perché taglia il campo molto bene. Nel secondo set ho rallentato un po’, anche per via della tensione, ma poi ho reagito e ho servito meglio, dandogli pressione anche in risposta. Gli ho giocato troppo sul rovescio ma faticavo a cambiare. La pressione su di me? Ci sono abituato, ci convivo da sempre. Io sono qui per divertirmi, a prescindere dal risultato. La finale con Baldi? Sta giocando benissimo qui e arriva da un ottimo periodo. Su questa superficie può essere molto pericoloso, avendo molte soluzioni a disposizione. È da tanto che non ci affrontiamo ma ci sentiamo spesso, siamo amici. Ricordo che ai tempi della Davis Junior del 2012 era il mio migliore amico in gruppo; sono stato a casa sua, lui è stato da me. Insomma siamo cresciuti insieme, sarà una bella sfida”.

Filippo Baldi : “Quinzi dice che mi adatto bene al veloce? Sta mentendo”. L’ultima volta in un match ufficiale abbiamo giocato da under 14, ne è passato di tempo. Ma siamo grandi amici, abbiamo fatto insieme tutta la carriera giovanile e abbiamo vissuto tante emozioni, dunque sarà bello ritrovarci per un evento come questo. Poi ognuno darà il massimo come è giusto che sia. La superficie è rapida ma entrambi ci adattiamo, lui in questi giorni ha giocato bene, come del resto ho fatto io. Ora vado a godermi questa vittoria e a rilassarmi un po’, domani vedremo chi sarà il migliore”.

Sergio Palmieri : “Il nuovo sistema di punteggio costringe i giocatori a stare attenti sin dal primo game. E il pubblico si adegua, rimane in tribuna perché ogni punto è importante. I commenti dei nostri sono stati molto positivi. Mi incuriosiva il no-let, può lasciare perplessi però come il nastro non conta durante lo scambio, ci si abituerà a non considerarlo nemmeno sul servizio. Quinzi? L’ho visto molto concentrato, Caruana è ben preparato ma Gianluigi mi è piaciuto, come mi è piaciuta la partita. Contro Baldi sarà una finale decisamente interessante”