Adrian Mannarino e la sua “sola” racchetta

Qualche tempo fa Adrian Mannarino aveva chiesto su Twitter se qualcuno avesse una racchetta del suo modello – Babolat Aero Pro Drive, che usa da anni – col grip da 3 o 4 perchè aveva difficoltà a reperirle.

“La situazione non è cambiata. Ho poche racchette a disposizione. Da Montreal a Mosca ho giocato con una racchetta soltanto. È un problema perché quando giochi con tensioni basse come faccio io, le racchette vanno cambiate.

E quando il match è lungo, diventa un problema. Mi piacerebbe cambiare racchetta più spesso per avere il controllo della palla. Ma purtroppo sono dovuto rimanere con una racchetta e nonostante tutto le cose stanno andando bene.

Ma non so cosa farò il prossimo anno. Non so se rimarrò con lo stesso modello. Potrei avere 3 o 4 racchette extra nel garage. Ma non posso giocare per tutto l’anno con quelle. Non è abbastanza. Ma avrò un mese e mezzo per pensarci”.