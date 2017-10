Roger Federer: “Non voglio spingere ancora e poi infortunarmi settimana prossima. Devo rispettare la mia età.”

Roger Federer : “Avrei sempre aspettato e visto come mi sarei sentito durante la settimana. Il mio corpo mi chiede di nuovo una pausa. Lo sento. Non sembra sia così vedendomi sul campo da tennis, questo lo so. La gente pensa sempre sia facile giocare tornei, ma non lo è. Sicuramente ho pensato alla classifica ma sono troppo distante da Rafa”.

“Poi mi sono detto, e se la classifica non ci fosse? Cosa dovrei fare?, Alla fine la situazione era sempre la stessa. Non voglio avere infortuni. Voglio restare in salute. Non voglio spingere ancora e poi infortunarmi settimana prossima. Devo rispettare la mia età.”

“La cosa peggiore che potrei fare è seguire il numero uno mentalmente e fisicamente e giocare tutti questi tornei. Qualcosa di folle. Non posso farlo. Non è una cosa divertente per me”