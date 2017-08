Us Open: Camila Giorgi ed il problema al gomito destro “Purtroppo il gomito mi ha fatto male, è proprio un’infiammazione”

Camila Giorgi ha sofferto di un problema al gomito nel match perso questo pomeriggio contro Magdalena Rybarikova agli Us Open.

“Ho questo problema al gomito da qualche giorno. Purtroppo il gomito mi ha fatto male, è proprio un’infiammazione.

Non sono riuscita a spingere come volevo. E’ stato più difficile entrare sulla palla come faccio di solito.

Ho questo fastidio da alcuni giorni ma sono riuscita ad allenarmi lo stesso. Se avessi pensato di non potercela fare non sarei comunque proprio scesa in campo oggi.”