Roberto Bautista Agut: la classe operaia va in paradiso

A Winston Salem è tornato alla vittoria nel circuito lo spagnolo Roberto Bautista Agut, un giocatore che non riempirà le copertine e che non farà parlare troppo di sé ma che con il duro lavoro suo vero marchio di fabbrica si avvicina ancora una volta alla top10 e mette in bacheca il sesto trofeo in carriera.

L’attuale numero 13 del ranking ATP andrebbe studiato nelle accademie di tennis, soprattutto per quanto riguarda l’attitudine da vero e intelligente professionista, in grado di sfruttare al meglio i mezzi a propria disposizione, non mollare mai nemmeno un singolo punto e non partire mai battuto, indipendentemente da chi ci sia dall’altro lato della rete: giocatore polivalente Bautista ha vinto su tutte le superfici, avendo messo a segno il suo primo successo sull’erba olandese di ‘s-Hertogenboch nel 2014, anno in cui ha trionfato anche sulla terra rossa tedesca di Stoccarda, doppietta cui ha fatto seguito quella del 2016 con le vittorie a inizio anno sul cemento outdoor di Auckland e sul sintetico indoor di Sofia, per finire coi due successi di quest’anno, con la vittoria di inizio anno sul cemento di Chennai che aveva inaugurato al meglio il 2017. Per lui altrettante finali perse con la più importante raggiunta al Masters1000 di Shanghai l’anno scorso, quando cedette al lanciatissimo Andy Murray.

Giocatore “recente”, che fino a pochi anni fa si barcamenava fra circuito future e challenger ma che oggi è una grande realtà del tennis iberico e non solo: è cresciuto silenziosamente ma in modo esponenziale, raggiungendo risultati difficilmente pronosticabili all’inizio della carriera.

Bautista Agut è l’altra faccia del tennis spettacolare, quello basato sul duro lavoro che attraverso la fatica innalza l’asticella delle prestazioni e mette a segno mete importanti. Non a caso lo spagnolo prossimo ai 30 anni ha raggiunto gli ottavi di finale più volte in ogni prova dello Slam: oggi, oltre ad avere l’obiettivo di migliorare i piazzamenti nei Major, c’è un nuovo, gustoso traguardo da raggiungere nella vita di Bautista, una top10 distante poco più di 500 punti, traguardo che sarebbe incredibile ma che non stupirebbe, visto che uno dei punti di forza del tennista di Castellon è la costanza nei risultati, oggi chiave del successo di molti top ten.

Alessandro Orecchio