WTA Cincinnati: Si ferma agli ottavi di finale Camila Giorgi

Camila Giorgi esce di scena agli ottavi di finale nel torneo WTA Premier di Cincinnati ($2.836.904, hard).

L’azzurra è stata battuta dalla n.1 del mondo Karolina Pliskova con il risultato di 63 46 60 dopo 1 ora e 40 minuti di partita.

Primo set: La partita riprendeva dopo la pausa di ieri per pioggia sul 3 a 0 in favore della Pliskova, grazie ad un break della ceca nel secondo gioco.

Nel quarto game Karolina mancava una palla per il doppio break e poi sul 3 a 5 Camila mancava tre palle del controbreak, con la Plislova che alla seconda palla set a disposizine chiudeva la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Il momento decisivo arrivava sul 5 a 4 in favore della Giorgi, con la ceca al servizio.

Fino a quel momento le due giocatrici non aveva concesso palle break nei propri turni di battuta, ma nel decimo game e grazie a due vincenti dell’italiana, Camila si procurava una palla set.

La Giorgi chiudeva la frazione con una bella risposta incrociata di rovescio vincente, piazzando il break e conquistando la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Nel primo game, sul 30 pari e già avanti per 3 a 0, la Giorgi riceveva un time violation e si arrabbiava con il Giudice di Sedia.

Alla ripresa l’azzurra commetta due errori gratuiti e subiva il break a 30.

Nel terzo game la Giorgi dopo aver annullato una palla break sul 30-40, subiva un vincente di rovescio nel punto seguente e poi sulla palla break mandava in rete il rovescio, con la ceca che si portava sul 3 a 0 e doppio break.

Sullo 0 a 4 l’azzurra si arrendeva cedendo a 30 il turno di battuta.

La Pliskova poi nel game successivo teneva a 30 il servizio e chiudeva la partita per 6 a 0.

WTA Cincinnati – Ottavi di Finale

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

4. [1] Karolina Pliskova vs [Q] Camila Giorgi (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 6 4 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 3 6 0 Vincitore: K. PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-0 → 5-0 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Pliskova 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 K. Pliskova 15-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Giorgi – Pliskova (1-3)

Dec 30, 1991 Birthday: Mar 21, 1992

25 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

82 Current rank: 1

30 (Aug 03, 2015) Highest rank: 1 (Aug 14, 2017)

445 Total matches: 642

$2 050 638 Prize money: $6 932 726

719 Points: 6 940

Right-handed Plays: Right-handed