Il tennis che cambia: ma perché?

Risuonano ancora nelle orecchie degli appassionati di tennis le parole di Sergio Palmieri, presidente della Federtennis lombarda e direttore organizzativo del prossimo Master NextGen, vero e proprio sponsor/supporter della prossima manifestazione meneghina: c’è curiosità attorno al torneo riservato ai migliori giovanissimi del circuito e Palmieri ha provato a generarne ancora di più parlando delle tante novità che “colpiranno” il Master.

Si conoscono già quelle riguardanti i set a 4 giochi con tie break, un solo servizio sul 40-40, i match da disputarsi al meglio dei 5 set e l’abolizione del let ma Palmieri ha fatto presente che verranno introdotte anche novità che riguarderanno il pubblico (entrare e uscire non solo durante i game dispari ma sempre), giochi di luce e assenza dei giudici di linea, esperienza che verrà introdotta se il prossimo test di Cincinnati darà i suoi frutti. Sinceramente vanno bene i giochi di luci ma troppi cambiamenti rischiano di trasformare un evento che potrebbe essere interessante e fornire spunti utili per il circuito in una manifestazione votata al puro spettacolo. Come una IPTL qualsiasi…

Il tennis sembra essere in preda a cambi notevoli e una nouvelle vague che crede che novità faccia per forza rima con un segno positivo sul taccuino: già la Coppa Davis andrà prossimamente incontro a cambi importanti e in molti si chiedono se tutte queste modifiche non finiscano per modificare troppo l’essenza di una competizione “antica” e che proprio sul suo fashion old style puntava gran parte della propria riuscita nel passato recente e non. Una battaglia in 5 set con continui stravolgimenti e cambi di fronte sarà presto utopia: e non potremo che rimpiangerle.

L’abuso del cambio per inseguire il successo e accattivare nuovi tifosi senza perderne altri è una sfida che ogni sport affronta ciclicamente: ho l’impressione però che i modi che stia utilizzando una parte del nostro amato tennis, non siano quelli giusti o perlomeno, quelli ideali per poter trarre benefici.

Il tennis nel tempo ha spesso introdotto importanti modifiche che hanno portato benefici (come occhio di falco) ma troppe volte ha fallito miseramente (ricordate il round robin testato nelle fasi iniziali di alcuni tornei un paio di anni fa e vero proprio fracasso?): tanto in questo caso potrebbe dire troppo e molto ce lo dirà appunto il prossimo Master NextGen. Se il tutto si tramutasse in un evento di successo probabilmente il tennis potrebbe andare incontro a nuove riforme ma se l’intero gioco dovesse rivelarsi un grande bluff…si ammetteranno errori e si farà marcia indietro?

Alessandro Orecchio