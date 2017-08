La delusione di Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard è comparsa di fronte alla stampa dopo la sconfitta riportata contro Donna Vekic al primo turno del WTA Premier di Toronto: “Sono delusa per la brutta partita che ho giocato. Credo di aver commesso troppi errori non forzati e la mia avversaria ne ha approfittato per arrivare alla vittoria. In questo momento, la mia fiducia è piuttosto bassa per via dei cattivi risultati che ho ottenuto nelle ultime settimane. Per rialzarmi e migliorare il mio approccio mentale, devo continuare a lavorare e vincere partite“, ha commentato la Bouchard.

Edoardo Gamacchio