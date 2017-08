Feliciano Lopez: “Non esisterà un altro Rafa Nadal”

Feliciano López, campione dell’ultima edizione del torneo del Queen’s, ha parlato del ricambio generazionale del tennis spagnolo.

Il tennista di Toledo è stato interrogato, tra le altre cose, in merito al ricambio generazionale che sta avvenendo nel tennis spagnolo: “Ci sono buoni giovani giocatori spagnoli. Credo che, nei prossimi anni, si troveranno a lottare nei tornei più importanti. Per qualche singolo caso, però, una generazione di tennisti come quella di dieci anni fa non capiterà di nuovo. Non esisterà un altro Rafa Nadal”, ha dichiarato López ai microfoni di Marca.

Feli ha poi parlato del proprio trionfo sull’erba del Queen’s, celebrato meno di due mesi fa. “È stata una delle migliori settimane della mia carriera sportiva. Provo però rabbia per come sia andata a Wimbledon, perché lì riponevo molte speranze”, ha osservato. Infine, lo spagnolo ha espresso il proprio parere in merito al ruolo di coaching, tema che attualmente sta occupando le luci della ribalta: “Potrebbe essere una ottima opzione per i giocatori, in futuro”, ha detto.

Edoardo Gamacchio