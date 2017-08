Combined Washington: Alexander Zverev vince il quinto titolo in carriera (Video)

Alexander Zverev ha conquistato questa sera il torneo ATP 500 di Washington.

In finale il 20enne tedesco di Amburgo, numero 8 Atp e quinta testa di serie, ha sconfitto per 64 64, in un’ora e nove minuti di partita, il sudafricano Kevin Anderson, numero 45 del ranking mondiale.

Per Alexander è il quinto titolo in carriera su otto finali disputate, il quarto in questo 2017 dopo i successi a Montpellier (cemento indoor), Monaco di Baviera, Masters 1000 di Roma, primo “1000” della carriera.

Combined Washington – Finali

Stadium – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



ATP Washington Henri Kontinen / John Peers [1] Henri Kontinen / John Peers [1] 7 6 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] 6 4 Vincitori: KONTINEN / PEERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 4-4 → 5-4 H. Kontinen / Peers 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Kontinen / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-3 → 4-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-0 → 1-0

2. [15] Kevin Anderson vs [5] Alexander Zverev (non prima ore: 21:00)



ATP Washington Kevin Anderson [15] Kevin Anderson [15] 4 4 Alexander Zverev [5] Alexander Zverev [5] 6 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Zverev 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Anderson 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 K. Anderson 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [7] Ekaterina Makarova vs [4] Julia Goerges (non prima ore: 23:00)