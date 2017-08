ATP Los Cabos: Successo di Sam Querrey (Video)

Lo statunitense Sam Querrey, numero 24 Atp e seconda testa di serie del tabellone, ha conquistato questa mattina il torneo ATP 250 di Los Cabos.

In finale si è imposto per 63 36 62, in un’ora e 46 minuti, sul 21enne australiano, Thanasi Kokkinakis sceso al numero 454 del ranking mondiale dopo il lunghissimo stop per infortunio ed in gara con una wild card.

Il 29enne di San Francisco porta così a 10 il numero di titoli conquistati facendo di nuovo centro sul cemento messicano, dove a fine marzo ad Acapulco aveva sconfitto Rafa Nadal.

Da domani Sam sarà al n.20, +4 rispetto a sette giorni fa.

ATP Los Cabos 250 | Cemento | $637.395 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [PR] Sergio Galdos / Roberto Maytin vs [2] Juan Sebastian Cabal / Treat Huey



ATP Los Cabos Sergio Galdos / Roberto Maytin Sergio Galdos / Roberto Maytin 2 3 Juan Sebastian Cabal / Treat Huey [2] Juan Sebastian Cabal / Treat Huey [2] 6 6 Vincitori: CABAL / HUEY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Galdos / Maytin 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 S. Galdos / Maytin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 S. Galdos / Maytin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 15-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 S. Galdos / Maytin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Sebastian Cabal / Huey 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Galdos / Maytin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Galdos / Maytin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 ace 2-3 → 2-4 S. Galdos / Maytin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 S. Galdos / Maytin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Huey 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Galdos / Maytin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Thanasi Kokkinakis vs [2] Sam Querrey (non prima ore: 05:00)