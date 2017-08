Italiani nel circuito Future: Risultati 04 Agosto 2017. I risultati di oggi

Romania F8 – $25,000 – Terra – Quarti di Finale

Adrian Ungur [3] vs. Alessandro Petrone [6] Non prima delle ore 14:30



ITF Romania F8 A. Ungur [3] A. Ungur [3] 7 6 A. Petrone [6] A. Petrone [6] 6 2 Vincitore: A. Ungur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Petrone 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 A. Ungur 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 A. Petrone 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Ungur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Petrone 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Petrone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Ungur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 A. Ungur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Petrone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Ungur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Petrone 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Petrone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Ungur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Petrone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Petrone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Ungur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 A. Petrone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

USA F26 – $25,000 – Hard – Quarti di Finale

Or Ram-Harel vs. Liam Caruana [2] Non prima delle ore 20:00



Il match deve ancora iniziare

Italy F24 – Bolzano – $25,000 – Terra – Semifinale

Jay Clarke [1] vs. Andrea Basso ore 15:00



ITF Italy F24 J. Clarke [1] J. Clarke [1] 3 2 A. Basso A. Basso 6 6 Vincitore: A. Basso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 A. Basso 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Basso 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Basso 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Basso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Basso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Basso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Basso 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Basso 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Macedonia F1 – $15,000 – Terra – Quarti di Finale

Claudio Fortuna [5] vs. Tsung-Hua Yang [4] ore 10:00