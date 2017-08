Jelena Jankovic potrebbe chiudere in anticipo la stagione 2017: “Ho un dolore cronico alla schiena da 5 anni e sto soffrendo davvero tanto”

Jelena Jankovic potrebbe chiudere anticipatamente la sua stagione 2017.

“Vedremo come andrà, ma probabilmente chiuderò presto la stagione. Forse giocherò gli US Open, mi darò un´altra chance per recuperare.

Ho un dolore cronico alla schiena da 5 anni e sto soffrendo davvero tanto. Ieri ho fatto tanti trattamenti e ho preso degli anti-infiammatori. Prima di giocare in Cina mi sono riposata tre settimane.”

“Non ho toccato una palla e ho soltanto cercato di fare riabilitazione. Nonostante ami ancora il tennis, sta diventando pesante questo sport per me.Il problema nel nostro sport è che la stagione è troppo lunga, da gennaio a dicembre e non c’è mai il tempo per recuperare le forze”.