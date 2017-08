Il tennis italiano: movimento in salute o in crisi?

Il tennis italiano vive un periodo particolare: non è mai successo negli ultimi anni che il movimento tennistico azzurro producesse tanti giovani, alcuni in rampa di lancio, altri in prospettiva, tutti comunque già piacevoli realtà che fanno pensare a qualcosa di buono, a quel ricambio generazionale tanto invocato.

Quantitativamente i nostri sono già tanti nelle qualificazioni Slam, per molti un vero e proprio metro di giudizio: come stanno però realmente i nostri giocatori? In molti hanno compiuto progressi notevoli, altri hanno arrestato la loro corsa, mentre purtroppo alcuni hanno fatto come i gamberi, compiendo passi indietro. E distanziandoci dai più giovani come stanno affrontando questo 2017 i “veterani”?

Al vertice abbiamo due giocatori che stanno giocando un’ottima stagione: Fabio Fognini ha raggiunto una prestigiosa semifinale sul cemento di Miami, ben figurato nella tranche su terra rossa europea e recentemente ha vinto il suo quinto torneo ATP. Insieme a lui Paolo Lorenzi sta vivendo l’ennesima grande stagione fatta di best ranking e una presenza ormai stabile nei tornei più importanti. Ma dietro di loro?

Seppi vive una stagione fatta di tante ombre e poche luci, con un’uscita dai top100 che sembra più di una minaccia: proprio la top100 è stata la nota felice di Alessandro Giannessi e Thomas Fabbiano arrivati al loro best ranking dopo una corsa sfrenata che adesso si sta facendo sentire, con energie in riserva ma i risultati sono stati eccezionali e la stagione su cemento americano potrebbe regalargli ancora buoni risultati. Per loro in ogni caso pollice in su. In top100 è tornato anche Marco Cecchinato: per lui il 2017 è stato l’anno della rivalsa, della rivincita dopo i tanti problemi legati al tennis scommesse, con il siciliano che è tornato a picchiare forte in campo, martello challenger che però ancora una volta quando si affaccia nel circuito dei grandi fatica. Lo sforzo per tornare in alto è stato però importante e di questo, gliene va dato atto.

In fiducia e in salute Matteo Berrettini, vincitore recentemente del suo primo challenger, per un movimento NextGen che in lui ha trovato una vera punta di diamante: positivo il 2017 anche di Steto Travaglia, diventato un punto fermo del tennis italiano attuale, vincitore challenger e che ha e ci ha fatto godere con l’exploit di Wimbledon. Promossi anche Salvatore Caruso e Simone Bolelli: la loro crescita in classifica è notevole e la top150 è davvero a portata di mano, traguardo che per Bolelli soprattutto sarebbe incredibile, e per ragioni evidenti. Più indietro in classifica ma ultimamente apparso in palla Gianluca Mager: buona striscia di risultati e la sensazione che un piccolo salto di crescita sia stato negli ultimi mesi compiuto.

Periodo di impasse invece per Stefano Napolitano (ottima la qualificazione al Roland Garros), Luca Vanni, Lorenzo Giustino e Rico Bellotti: tutti hanno vissuto ottimi momenti quest’anno, condite da belle prestazioni ma per diversi fattori (Bellotti e Giustino faticano nei challenger ad esempio) hanno difettato in continuità, la principale virtù che un tennista che ambisce al vertice oggi deve possedere.

Se Arnaboldi e Viola sono ancora lì a combattere per cercare un nuovo ritorno (i mezzi ci sono eccome…), ci sono altri tennisti che purtroppo hanno vissuto e stanno vivendo un anno tennistico difficile: Federico Gaio e Matteo Donati su tutti, ma anche Lorenzo Sonego, Gianluigi Quinzi ed Edoardo Eremin. Tutti sono scesi in classifica, alcuni anche di molto e sul loro futuro ci sono diversi interrogativi.

Gaio e Donati sulla carta hanno il tennis ideale per sfondare: colpi importanti e un buon peso di palla però quest’anno hanno fallito tante, troppe prove del nove. Peccato, perché per entrambi doveva essere l’anno della definitiva esplosione, con Gaio in striscia assai negativa e che dal sogno top100 lo ha portato alla realtà della top300 e Donati con una fragilità fisica preoccupante e che praticamente non gli ha mai permesso di disputare un torneo con una condizione psico fisica ottimale. Tempo per rifarsi ce n’è ma rimane l’amarezza in bocca per il tempo che scorre rapido.

Quinzi, Eremin e Sonego invece hanno visto il campo davvero poco: o per infortunio o per scelte di programmazione discutibili, questi tre giovani hanno giocato con il contagocce, con la classifica che si è fatta in alcuni casi preoccupante (Eremin attualmente è fuori dai primi 400 giocatori del mondo). Peccato, perché quando hanno giocato hanno fatto segnare ottime prestazioni, come Quinzi a Casablanca o Eremin con la vittoria del future da 25.000$. Ci piacerebbe vederli di più, c’è poco da dire: i mezzi a loro disposizione sembrano assai buoni, ideali (opinione personale soprattutto quelli di Eremin) per fare bene nel tennis attuale. Difficile comprendere cosa succeda fino in fondo e se per alcuni di loro la voglia di essere un tennista pro sia realmente forte…

In generale quindi fra i maschietti c’è tanto di cui parlare: il presente e il futuro si fanno interessanti e ciò che possiamo augurarci è che tutte le speranze si facciano belle realtà da commentare.

Alessandro Orecchio