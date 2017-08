ATP Kitzbuhel: Paolo Lorenzi esce di scena al secondo turno. L’azzurro era stato avanti di un set e 4 a 2 nel secondo parziale contro Joao Sousa

Uno sprecone Paolo Lorenzi esce di scena al secondo turno del torneo ATP 250 di Kitzbuhel (e482.060, terra).

Il tennista senese è stato sconfitto dal portoghese Joao Sousa, classe 1988 e n.62 del mondo con il punteggio finale di 6-7 (5) 6-4 6-1 dopo 2 ore e 24 minuti di gioco.

Paolo è stato avanti di un set e un break nel secondo set , con cinque occasioni di doppio break mancate nella seconda partita.

Primo Set: Nel primo game Lorenzi era costretto subito agli straordinari annullando ben due palle break al portoghese Sousa, prima di tenere la battuta e portarsi sull’1-0.

Da quel momento i due tennisti tenevano i propri turni di battuta, che risultavano combattuti ed equilibrati, seppur senza annullare palle break.

Così il naturale epilogo dopo tanto dominio nei turni di servizio era il tie break. Paolo andava in vantaggio prima sul 4-2 e poi sul 5-3. L’azzurro sul 6-5 convertiva il set point e conquistava la prima frazione per 7 punti a 5.

Secondo Set: Partiva bene Paolino con il break in apertura di set su Sousa che gli permetteva di condurre 1-0 e servizio.

Il tennista senese mancava complessivamente ben cinque palle break tra il terzo e quinto game, che gli avrebbero permesso di mettere una serie ipoteca sul match, così il tennista di Guimaraes accorciava le distanze sul 2-3.

Nell’ottavo game sul 4-3 e battuta per Lorenzi, il toscano annullava tre palle del 4-4, ma alla quarta cedeva il servizio per la prima volta nella partita.

Arrivava il black out per l’italiano che subiva due game di fila e sul 5-4 cedeva a 30 la battuta, con Sousa che si aggiudicava per 6-4 la seconda frazione.

Terzo Set: Nel quarto game il tennista toscano perdeva a 15 il servizio, con il portoghese n.62 ATP, che andava in vantaggio sul 3-1.

Lorenzi non ne aveva più e così sotto 1-4 cedeva l’ennesimo turno di battuta (dopo aver chiamato anche il fisioterapista), con il lusitano che si issava sul 5-1.

Sousa poi agilmente conquistava il turno di battuta, il set e il match per 6-1.

La partita punto per punto



ATP Kitzbuhel Paolo Lorenzi [3] Paolo Lorenzi [3] 7 4 1 Joao Sousa Joao Sousa 6 6 6 Vincitore: J. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 J. Sousa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sousa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – J. Sousa

02:24:35

4 Aces 9

6 Double Faults 3

58% 1st Serve % 42%

39/55 (71%) 1st Serve Points Won 34/41 (83%)

20/40 (50%) 2nd Serve Points Won 33/56 (59%)

5/9 (56%) Break Points Saved 5/6 (83%)

14 Service Games Played 15

7/41 (17%) 1st Return Points Won 16/55 (29%)

23/56 (41%) 2nd Return Points Won 20/40 (50%)

1/6 (17%) Break Points Won 4/9 (44%)

15 Return Games Played 14

59/95 (62%) Total Service Points Won 67/97 (69%)

30/97 (31%) Total Return Points Won 36/95 (38%)

89/192 (46%) Total Points Won 103/192 (54%)

36 Ranking 62

35 Age 28

Rome, Italy Birthplace Guimaraes, Portugal

Siena, Italy Residence Barcelona, Spain

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 161 lbs (73 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2008

20/23 Year to Date Win/Loss 16/19

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 2

$3,541,059 Career Prize Money $4,018,129

Luigi Calvo