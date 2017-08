ATP Kitzbuhel: Domani in campo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi

Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [7] Jiri Vesely vs Philipp Kohlschreiber

2. [1] Pablo Cuevas vs [WC] Sebastian Ofner

3. [WC] Gerald Melzer vs [Q] Santiago Giraldo (non prima ore: 17:30)

Court Kuchenmeister – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Renzo Olivo vs [8] Horacio Zeballos

2. [6] Jan-Lennard Struff vs Thomaz Bellucci

3. [Q] Miljan Zekic vs [2] Fabio Fognini (non prima ore: 15:00)

4. [WC] Tommy Haas / Sebastian Ofner vs Julian Knowle / Matwe Middelkoop

Court Kaps – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Dusan Lajovic vs [4] Gilles Simon

2. [3] Paolo Lorenzi vs Joao Sousa

3. [1] Marcin Matkowski / Nenad Zimonjic vs [WC] Gerald Melzer / Tristan-Samuel Weissborn OR Max Mirnyi / Philipp Oswald