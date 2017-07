WTA Washington: Passo falso di Camila Giorgi

Camila Giorgi viene eliminata nel primo turno del torneo WTA International di Washington ($250.000, cemento).

La tennista di Macerata è stata eliminata dalla wild card canadese Bianca Andreescu, classe 2000e n.167 WTA, con il punteggio finale di 5-7 6-3 6-4 dopo 2 ore e 3 minuti di gioco.

Primo Set: Nel terzo game la Andreescu annullava due palle break alla Giorgi e si portava in vantaggio sul 2-1. Il match seguiva l’andamento dei servizi, senza che nessuna delle due tenniste riusciva a rendersi pericolosa in risposta.

Sul 5-5 e servizio per la giovane canadese, Camila operava il break a 15 (grazie a un rovescio diagonale vincente) portandosi sul 6-5 e possibilità di servire per il set.

Grazie poi a un dritto vincente sulla palla set, la tennista azzurra teneva a 15 la battuta e si aggiudicava per 7-5 la prima partita.

Secondo Set: Partiva bene la Giorgi che nel primo game brekkava la Andreescu dopo aver annullato palle game e conduceva per 1-0.

Nel secondo gioco arrivava però l’immediato contro break della tennista canadese a 15, così tutto tornava in parità sull’1-1.

Nel sesto game la Andreescu strappava il servizio all’azzurra e si portava sul 4-2.

Chiamata a servire per il set la 17 enne canadese non tremava e teneva a 0 la battuta e portava a casa per 6-3 la seconda partita.

Terzo Set: Partiva male Camila che dopo aver commesso doppio fallo sulla palla break cedeva il servizio alla sua avversaria, la quale conduceva per 1-0.

Arrivava però l’immediato contro break a 15 di Giorgi, col punteggio che ritornava in parità sull’1-1.

Nel quinto game la n.167 WTA realizzava un altro break e si portava sul 3-2 e servizio a disposizione. Ancora una volta l’azzurra n.83 del mondo, realizzava il contro break e si portava in vantaggio sul 4-3.

Sul 4-4 con la Giorgi al servizio, l’italiana perdeva la battuta a 30 e così Bianca Andreescu aveva la possibilità di servire per il match sul 5-4. Opportunità che la giovanissima canadese non mancava e così vinceva la terza partita per 6-4 e l’incontro.

La partita punto per punto



WTA Washington Bianca Andreescu Bianca Andreescu 5 6 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 7 3 4 Vincitore: B. ANDREESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 5-4 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Andreescu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 B. Andreescu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-6 → 5-7 B. Andreescu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Andreescu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

B. Andreescu – C. Giorgi

02:02:41

2 Aces 2

6 Double Faults 9

64% 1st Serve % 55%

40/61 (66%) 1st Serve Points Won 31/43 (72%)

19/34 (56%) 2nd Serve Points Won 13/35 (37%)

3/7 (43%) Break Points Saved 0/5 (0%)

16 Service Games Played 15

12/43 (28%) 1st Return Points Won 21/61 (34%)

22/35 (63%) 2nd Return Points Won 15/34 (44%)

5/5 (100%) Break Points Won 4/7 (57%)

15 Return Games Played 16

59/95 (62%) Total Service Points Won 44/78 (56%)

34/78 (44%) Total Return Points Won 36/95 (38%)

93/173 (54%) Total Points Won 80/173 (46%)

167 Ranking 83

17 Age 25

N/A Birthplace Macerata, Italy

N/A Residence France

N/A Height 5′ 6″ (1.68 m)

N/A Weight 119 lbs. (54 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro

22/8 Year to Date Win/Loss 20/12

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$83,365 Career Prize Money $2,340,612

Luigi Calvo