WTA Bastad e Nanchang: Successi di Katerina Siniakova e Shuai Peng. La Wozniacki perde la quinta finale del 2017 (Video)

Katerina Siniakova ha conquistato il torneo WTA International di Bastad.

In finale la ceca, numero 44 Wta e settima testa di serie, ha sconfitto per 63 64, in un’ora e 49 minuti di gioco, la danese Caroline Wozniacki, numero 7 Wta e prima testa di serie.

Per la 21enne di Hradec Kralove si tratta del secondo trofeo della carriera, e di questa stagione, dopo quello conquistato lo scorso gennaio a Shenzhen.

Continua invece il rapporto difficile della Wozniacki con le finali in questo 2017: Caroline ne ha perse cinque su cinque (oltre Bastad anche Doha, Dubai, Miami ed Eastbourne).

E’ Shuai Peng la vincitrice del torneo WTA International di Nanchang.

In finale la cinese, numero 30 Wta e seconda favorita del tabellone, ha liquidato per 63 62, in poco meno di un’ora e mezza di partita, la giapponese Nao Hibino, numero 88 del ranking mondiale.

Per la 31enne cinese di Hunan è il secondo titolo in carriera, dopo quello conquistato a Tianjin nel 2016, su nove finali disputate.

WTA Bastad International | Terra | $250.000 – Finali

WTA Bastad María Irigoyen / Barbora Krejcikova [4] María Irigoyen / Barbora Krejcikova [4] 6 3 8 Quirine Lemoine / Arantxa Rus Quirine Lemoine / Arantxa Rus 3 6 10 Vincitori: LEMOINE / RUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Q. Lemoine / Rus 0-1 Q. Lemoine / Rus 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Q. Lemoine / Rus 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Irigoyen / Krejcikova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 Q. Lemoine / Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 M. Irigoyen / Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Q. Lemoine / Rus 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Irigoyen / Krejcikova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Q. Lemoine / Rus 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Irigoyen / Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Q. Lemoine / Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Irigoyen / Krejcikova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Q. Lemoine / Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Irigoyen / Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 Q. Lemoine / Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Irigoyen / Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Q. Lemoine / Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 M. Irigoyen / Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Irigoyen / Krejcikova 15-0 0-0

1. [4] María Irigoyen/ Barbora Krejcikovavs [O] Quirine Lemoine/ Arantxa Rus

2. [1] Caroline Wozniacki vs [7] Katerina Siniakova (non prima ore: 14:00)



WTA Bastad Caroline Wozniacki [1] Caroline Wozniacki [1] 3 4 Katerina Siniakova [7] Katerina Siniakova [7] 6 6 Vincitore: K. SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df df 3-3 → 3-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 K. Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

WTA Nanchang International | Cemento | $250.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Nao Hibino vs [2] Shuai Peng



WTA Nanchang Nao Hibino Nao Hibino 3 2 Shuai Peng [2] Shuai Peng [2] 6 6 Vincitore: S. PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 N. Hibino 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 N. Hibino 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Peng 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [4] Alla Kudryavtseva / Arina Rodionova vs Xinyu Jiang / Qianhui Tang