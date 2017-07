Fabio Fognini e la scherzosa coppia con Dustin Brown

Fabio Fognini potrebbe fare coppia, almeno per una volta, in doppio con Dustin Brown.

Questo ci ha fatto capire dopo aver postato su Instagram Stories un messaggio in cui parla di Dustin Brown come possibile compagno di doppio.

L’azzurro però ha potuto anche scherzare dato che sappiamo che gioca il doppio con Simone Bolelli, anche se per i problemi fisici di Simone e i diversi tornei che giocano i due, questa coppia non sta più giocando insieme da 2 anni.