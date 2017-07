Challenger Cortina: I risultati completi del primo e secondo turno di Qualificazione. Quattro azzurri al turno finale

Challenger Cortina | Terra | e64.000 – Turno Decisivo Qualificazione

(1)Pedro Cachin (ARG) vs Daniele Capecchi (ITA)

(2)Miljan Zekic (SRB) vs (6)Gianluca Di Nicola (ITA)

(3)Juan Pablo Paz (ARG) vs (5)Marco Bortolotti (ITA)

(4)Ljubomir Celebic (MNE) vs (7)Roberto Marcora (ITA)

Challenger Cortina | Terra | e64.000 – 1°2° Turno di Qualificazione

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Ljubomir Celebic vs [WC] Matteo Marfia



CH Cortina Ljubomir Celebic [4] Ljubomir Celebic [4] 6 6 7 Matteo Marfia Matteo Marfia 3 7 5 Vincitore: L. CELEBIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Marfia 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Celebic 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Marfia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 L. Celebic 15-0 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Marfia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Celebic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Marfia 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Marfia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-0 → 3-1 L. Celebic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Marfia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Celebic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Marfia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Marfia 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Celebic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Marfia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 M. Marfia 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 L. Celebic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Marfia 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Celebic 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Marfia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Celebic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Marfia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Marfia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Marfia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Marfia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Celebic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

2. Ben Mclachlan vs [7] Roberto Marcora



CH Cortina Ben Mclachlan Ben Mclachlan 6 3 Roberto Marcora [7] Roberto Marcora [7] 7 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Marcora 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 B. Mclachlan 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Mclachlan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Marcora 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Mclachlan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Mclachlan 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Marcora 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Mclachlan 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 B. Mclachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Mclachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Mclachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Mclachlan 15-0 30-15 30-30 ace 1-1 → 2-1 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Mclachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Romain Arneodo vs [6] Gianluca Di Nicola



CH Cortina Romain Arneodo Romain Arneodo 6 2 Gianluca Di Nicola [6] Gianluca Di Nicola [6] 7 6 Vincitore: G. DI NICOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo 0-15 0-30 15-30 2-5 → 2-6 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Arneodo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 R. Arneodo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Arneodo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Arneodo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Arneodo 0-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 G. Di Nicola 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Arneodo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 G. Di Nicola 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Arneodo 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Arneodo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 G. Di Nicola 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Arneodo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Pedro Cachin vs [WC] Daniele Valentino (non prima ore: 14:00)



CH Cortina Pedro Cachin [1] Pedro Cachin [1] 6 6 Daniele Valentino Daniele Valentino 1 2 Vincitore: P. CACHIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Cachin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 D. Valentino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 P. Cachin 15-0 ace 30-0 30-15 df 3-2 → 4-2 D. Valentino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Valentino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Valentino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 6-1 D. Valentino 0-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Cachin 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Valentino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 P. Cachin 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Valentino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Bergagnin vs [WC] Daniele Valentino



CH Cortina Marco Bergagnin Marco Bergagnin 7 4 3 Daniele Valentino Daniele Valentino 5 6 6 Vincitore: D. VALENTINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Bergagnin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Valentino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Bergagnin 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Valentino 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Bergagnin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Valentino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Bergagnin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Valentino 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bergagnin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Valentino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Bergagnin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Valentino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Bergagnin 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Valentino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Bergagnin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Valentino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Bergagnin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Valentino 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 M. Bergagnin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Valentino 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 M. Bergagnin 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 D. Valentino 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Bergagnin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Valentino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Bergagnin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 D. Valentino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Bergagnin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Valentino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Bergagnin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Valentino 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Bergagnin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Juan Pablo Paz vs [WC] Jacopo Berrettini



CH Cortina Juan Pablo Paz [3] Juan Pablo Paz [3] 0 0 Jacopo Berrettini • Jacopo Berrettini 0 0 Vincitore: J. PAZ per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Berrettini 0-0

3. [2] Miljan Zekic vs Riccardo Ghedin



CH Cortina Miljan Zekic [2] Miljan Zekic [2] 6 7 Riccardo Ghedin Riccardo Ghedin 3 5 Vincitore: M. ZEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Ghedin 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 R. Ghedin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Ghedin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Ghedin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Zekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Ghedin 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Zekic 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 R. Ghedin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Zekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Ghedin 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 M. Zekic 15-0 15-15 15-30 df 40-30 4-2 → 5-2 R. Ghedin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Zekic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Ghedin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 df 40-30 1-1 → 2-1 R. Ghedin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Zekic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniele Capecchi vs [WC] Reinaldo Rivera



CH Cortina Daniele Capecchi Daniele Capecchi 6 6 Reinaldo Rivera Reinaldo Rivera 1 0 Vincitore: D. CAPECCHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Capecchi 0-15 df 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 R. Rivera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 5-0 D. Capecchi 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 R. Rivera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Capecchi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 R. Rivera 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Capecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Rivera 15-0 15-15 15-30 df 30-40 df 4-1 → 5-1 D. Capecchi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Rivera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 D. Capecchi 15-0 ace 30-0 2-0 → 3-0 R. Rivera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 D. Capecchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Giovanni Agostinetto vs [5] Marco Bortolotti



CH Cortina Giovanni Agostinetto Giovanni Agostinetto 0 0 Marco Bortolotti [5] Marco Bortolotti [5] 6 6 Vincitore: M. BORTOLOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 G. Agostinetto 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-5 → 0-6 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-15 0-4 → 0-5 G. Agostinetto 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 M. Bortolotti 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Agostinetto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Bortolotti 15-0 ace 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Agostinetto 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 G. Agostinetto 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-3 → 0-4 M. Bortolotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Agostinetto 0-15 0-30 0-40 df df 0-1 → 0-2 M. Bortolotti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Daniele Capecchi vs [8] Steven De Waard