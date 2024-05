Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile con l’analisi degli accoppiamenti. Un americano per Jannik Sinner. Nadal vs Zverev primo turno da sogno. Musetti dalla parte di Djokovic

“Ne resterà soltanto uno!”. Mai come in quest’edizione 2024 di Roland Garros la citazione dal mitico film Highlander è pertinente… Alla fine ogni torneo, ogni Slam, è vinto da un giocatore, il più forte dei 128 in gara; mai come quest’anno la sensazione è che la vittoria andrà a chi resta in piedi… al più “sano”, in forma fisicamente e pronto alla dura pugna di 7 match 3 su 5 sul rosso più iconico e duro della stagione. Il sorteggio intanto ha dato alcune prime indicazioni importanti.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono dalla stessa parte del draw. Conoscere la posizione della tds n.3 (Carlito) era l’aspetto più importante del sorteggio da poco concluso a Parigi. Cattiva notizia per Jannik? Ovviamente sì, ma… se arrivi in semifinale è corretto considerare due aspetti: 1) sei in forma e salute, altrimenti non vinci 5 partite; 2) a quel punto, se sei in corsa per vincere, non devi temere di incontrare Alcaraz. Ambizione e forza.

Piuttosto si può rilevare che il sorteggio per Sinner è stato discreto relativamente ai primi turni e alle teste di serie “basse”. Visto il poco allenamento svolto, ottimo trovare come primo avversario Eubanks, che a Roland Garros andrà principalmente a fare il “turista-attivo”, e poi alcune vecchie glorie come Gasquet o un Coric mai in condizione, quindi chi esce tra Murray, Wawrinka (come sopra) o Norrie-Kotov. Il russo ha dimostrato di aver un diritto temibilissimo ma che possa reggere l’impatto di un Jannik sano sulla lunga distanza sembra difficile. Quindi negli ottavi ecco la vera insidia: Jarry o Baez, o un outsider tipo Karatsev se fosse recuperato dall’infortunio. Qua servirà alzare il livello dell’attenzione e non farsi trascinare in una dura maratona. Nei quarti l’amico Hurkacz, su terra non poteva andare meglio.

Alcaraz dovrà stare attento a Jack Draper, grande picchiatore, o eventualmente un qualificato in grande forma visto che troverà alcuni sulla sua strada, ma anche avanzando nel tabellone le insidie sono relative se starà bene. Appunto: se starà bene, molto o tutto dipenderà dalla sua forma e dalla tenuta del braccio infortunato. Nei quarti potrebbe trovare Tsitsipas o Rublev, in una sezione con ben tre italiani. Ha pescato male Arnaldi, che contro Fils dovrà pedalare contro corrente in tutti i sensi, mentre Nardi ha un esordio giocabile contro Muller e Sonego invece sembra un po’ chiuso contro Humbert, soprattutto per la pessima versione di sé mostrata ultimamente. La speranza è che RG lo rianimi a dovere.

Risalendo nel tabellone, il secondo quarto di finale è quello più competitivo e avvincente. Intanto si sfidano potenzialmente l’ennesima volta Zverev e Medvedev, due che non si amano e hanno dato vita a grandi battaglie. Il tedesco ha pescato peggio di tutti: addirittura Nadal all’esordio… urna a dir poco beffarda, ma soprattutto il El Rey, perché sembra molto complicato ipotizzare che batta il campione di Roma. Per Sasha forse il destino ha pensato bene di offrigli la chance per chiudere il cerchio: contro Rafa nel 2022 si è spaccato la caviglia, dolore e addio sogno di vincere uno Slam che pareva possibile. Magari questo primo turno potrebbe essere la spinta a portarlo finalmente sul trono di Major… ma avrà di fronte pure Griekspoor o Darderi (attenzione può essere la mina vagante del torneo vista la grande forma, ma pessima zona di tabellone…), quindi negli ottavi potenzialmente Rune o Khachanov (con Cobolli nel settore, e secondo turno potenziale vs. Holger dopo un qualificato). Insomma, se Zverev venisse fuori da questo campo di battaglia, occhio per il titolo…

Djokovic troneggia in cima al draw e ha pescato discretamente bene. Herbert non dovrebbe essere più di un allenamento, quindi semmai occhio alla potenza di Seyboth Wild al terzo turno, a meno che Musetti non centri un paio di vittorie (Galan e poi Monfils/Seyboth) e si ritrovi di nuovo contro il serbo. Glielo auguriamo, ovviamente, per uno con zero fiducia come lui non c’è medicina migliore del successo. Quindi negli ottavi Djokovic potrebbe trovare insidia in Cerundolo, che se scende bene dal letto ha potenza per metterlo alle corde. Nei quarti c’è ipoteticamente Ruud, o uno tra Etcheverry, Fritz, Popyrin o il giovanissimo Mensik, che Casper dovrà prendere con le molle all’esordio (brutto primo turno).

Roland Garros scatta domenica, con grandi aspettative e tantissime incertezze. Solo strada facendo, verificando la salute e forma di molti giocatori, si potrà capire che razza di torneo possa diventare. “Ne resterà soltanto uno”, mai come questa volta…

Marco Mazzoni

IL TABELLONE MASCHILE COMPLETO

Roland Garros – Tabellone Principale – parte alta – terra

(1) Novak Djokovic vs Pierre-Hugues Herbert

Roberto Carballes baena vs Constant Lestienne

Gael Monfils vs Thiago Seyboth wild

Daniel Elahi Galan vs (30) Lorenzo Musetti

(23) Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann

Qualifié/lucky loser vs Christopher O’connell

Fabio Fognini vs Botic Van de zandschulp

Pedro Cachin vs (14) Tommy Paul

(12) Taylor Fritz vs Federico Coria

Dusan Lajovic vs Roman Safiullin

Alexei Popyrin vs Thanasi Kokkinakis

Qualifié/lucky loser vs (22) Adrian Mannarino

(28) Tomas Martin Etcheverry vs Arthur Cazaux

Arthur Rinderknech vs Adam Walton

Qualifié/lucky loser vs Alejandro Davidovich fokina

Jakub Mensik vs (7) Casper Ruud

(4) Alexander Zverev vs Rafael Nadal

David Goffin vs Giovanni Mpetshi perricard

Rinky Hijikata vs Luciano Darderi

Mackenzie Mcdonald vs (26) Tallon Griekspoor

(18) Karen Khachanov vs Sumit Nagal

Qualifié/lucky loser vs Marcos Giron

Flavio Cobolli vs Qualifié/lucky loser

Daniel Evans vs (13) Holger Rune

(11) Alex De minaur vs Alex Michelsen

Jaume Munar vs Roberto Bautista agut

Qualifié/lucky loser vs Jan-Lennard Struff

Qualifié/lucky loser vs (19) Alexander Bublik

(31) Mariano Navone vs Pablo Carreno busta

Nuno Borges vs Tomas Machac [flwag cc=CZE]

Qualifié/lucky loser vs Miomir Kecmanovic

Dominik Koepfer vs (5) Daniil Medvedev

Roland Garros – Tabellone Principale – parte bassa – terra

(6) Andrey Rublev vs Taro Daniel

Pedro Martinez vs Thiago Agustin Tirante

Luca Nardi vs Alexandre Muller

Matteo Arnaldi vs (29) Arthur Fils

(17) Ugo Humbert vs Lorenzo Sonego

Zhizhen Zhang vs Aleksandar Vukic

Laslo Djere vs Daniel Altmaier

Marton Fucsovics vs (9) Stefanos Tsitsipas

(15) Ben Shelton vs Hugo Gaston

Kei Nishikori vs Qualifié/lucky loser

Max Purcell vs Qualifié/lucky loser

Yoshihito Nishioka vs (21) Felix Auger-aliassime

(27) Sebastian Korda vs Harold Mayot

Emil Ruusuvuori vs Soonwoo Kwon

Jack Draper vs Qualifié/Lucky Loser

Qualifié/lucky loser vs (3) Carlos Alcaraz

(8) Hubert Hurkacz vs Qualifié/Lucky Loser

Nicolas Moreno de alboran vs Brandon Nakashima

Luca Van assche vs Denis Shapovalov

Qualifié/Lucky Loser vs (25) Frances Tiafoe

(24) Alejandro Tabilo vs Qualifié/lucky loser

Jordan Thompson vs Maximilian Marterer

Fabian Marozsan vs Qualifié/lucky loser

Aleksandar Kovacevic vs (10) Grigor Dimitrov

(16) Nicolas Jarry vs Corentin Moutet

Alexander Shevchenko vs Aslan Karatsev

Terence Atmane vs Sebastian Ofner

Qualifié/lucky loser vs (20) Sebastian Baez

(32) Cameron Norrie vs Pavel Kotov

Stan Wawrinka vs Andy Murray

Richard Gasquet vs Borna Coric

Christopher Eubanks vs (2) Jannik Sinner