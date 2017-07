ATP Bastad: Il Tabellone di Qualificazione. Delbonis guida le quali.

ATP Bastad 250 | Terra | e482.060

(1) Delbonis, Federico vs (Alt) Eriksson, Markus

Lestienne, Constant vs (5) Robert, Stephane

(2) De Greef, Arthur vs (WC) Simonsson, Fred

Robredo, Tommy vs (6) Bourgue, Mathias

(3) Marterer, Maximilian vs (Alt) Goransson, Andre

Hemery , Calvin vs (8) Coppejans, Kimmer

(4) Mathieu, Paul-Henri vs (WC) Arvidsson, Isak

Lamasine, Tristan vs (7) Mayer, Leonardo

Bana 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Arthur De Greef vs [WC] Fred Simonsson

2. [1] Federico Delbonis vs [Alt] Markus Eriksson

Bana 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tommy Robredo vs [6] Mathias Bourgue

2. [4] Paul-Henri Mathieu vs [WC] Isak Arvidsson

Bana 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Maximilian Marterer vs [Alt] Andre Goransson

2. Tristan Lamasine vs [7] Leonardo Mayer

Bana 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Calvin Hemery vs [8] Kimmer Coppejans

2. Constant Lestienne vs [5] Stephane Robert