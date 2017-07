Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della dodicesima giornata. Successi nel doppio per Lukasz Kubot / Marcelo Melo e Makarova-Vesnina che vincono la finale per 60 60

Successi nel doppio per Lukasz Kubot / Marcelo Melo e Makarova-Vesnina che vincono la finale per 60 60.

Kubot/Melo claim a thriller, and their reactions are a sight to behold #Wimbledon pic.twitter.com/uoVeIRIqMA

The moment Elena Vesnina and Ekaterina Makarova claimed their first ladies' doubles title at #Wimbledon pic.twitter.com/V6KbFIOKoD

— Wimbledon (@Wimbledon) 15 luglio 2017