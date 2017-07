Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della nona giornata. Roger Federer conquista la 12 esima semi a Wimbledon. Novak Djokovic si ritira! Marin Cilic è in semifinale

Roger Federer si regala la 12 esima semifinale in carriera nel torneo di Wimbledon.

L’attuale n.5 del mondo ha superato nei quarti di finale il canadese Milos Raonic con il risultato di 64 62 76 (4) dopo 1 ora e 57 minuti di partita.

Venerdì in semifinale sfiderà Tomas Berdych per cercare di andare in finale e conquistare poi l’ottavo successo in carriera nel torneo londinese.

Da segnalare che oggi Roger ha giocato la 100 esima partita a Wimbledon ed ha messo a segno la 89 esima vittoria.

Oggi Federer ha dominato nei primi due parziale e poi nel terzo set, invece, ha dovuto annullare ben quattro palle break sul 3 a 4.

Nel tiebreak Raonic si era portato avanti per 3 a 0 con due minibreak, ma qui Roger si è ripreso mettendo a segno dei bellissimi punti e chiudendo poi la partita per 7 punti a 4.

One step closer.@rogerfederer advances to a Open era record 12th #Wimbledon semi-final… pic.twitter.com/PpEj3SYv45 — Wimbledon (@Wimbledon) 12 luglio 2017

Novak Djokovic si è ritirato nei quarti di finale del torneo di Wimbledon.

Il serbo, per colpa di un problema all’avambraccio destro, ha abbandonato quando era sotto per 67 (2) 0-2 contro Tomas Berdych.

Berdych ora sfiderà in semifinale Roger Federer.

A sad sight. An injured Novak Djokovic calls time on his 2017 #Wimbledon campaign, sending Tomas Berdych into the semi-finals pic.twitter.com/fN1yukjQ8U — Wimbledon (@Wimbledon) 12 luglio 2017

Marin Cilic a spuntarla contro Gilles Muller nel match che vale la semifinale contro Sam Querrey a Wimbledon.

Occorre il quinto set per costringere alla resa il giustiziere di Nadal. 3-6 7-6 7-5 5-7 6-1 lo score in favore del gigante croato che approda così per la quarta volta in una semifinale Major, la prima a Wimbledon.

Cilic avrà quindi ora un’occasione incredibile per centrare la prima finale in carriera ai Championships affrontando in semifinale Sam Querrey contro cui non ha mai perso in quattro precedenti.

Wimbledon – Quarti di Finale

Centre Court – 2:00pm

(1) Andy Murray – (24) Sam Querrey



GS Wimbledon A. Murray [1] A. Murray [1] 6 4 7 1 1 S. Querrey [24] S. Querrey [24] 3 6 6 6 6 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-5 → 1-6 A. Murray 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-3 → 1-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-4 → 1-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* 6*-3 ace 6*-4 6-6 → 7-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Querrey 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(6) Milos Raonic – (3) Roger Federer



GS Wimbledon M. Raonic [6] M. Raonic [6] 4 2 6 R. Federer [3] R. Federer [3] 6 6 7 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Federer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Raonic 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

11 Aces 110 Doubles Faults 229 Winners 4611 Unforced Errors 927/50 (54%) Net Points Won 18/22 (82%)73% 1st Serves In 69%50/70 (71%) 1st Serve Points Won 55/61 (90%)11/26 (42%) 2nd Serve Points Won 15/28 (54%)3/6 (50%) Break Points Saved 5/5 (100%)34/89 (38%) 1st Return Pts Won 46/96 (48%)13/28 (46%) 2nd Return Pts Won 15/26 (58%)0/5 (0%) Break Points Won 3/6 (50%)61/96 (64%) Total Service Pts Won 70/89 (79%)19/89 (21%) Total Return Pts Won 35/96 (36%)80/185 (43%) Total Points Won 105/185 (57%)117 mins Duration 117 mins204 kph / 127 mph Avg. 1st Serve Speed 186 kph / 115 mph163 kph / 101 mph Avg. 2nd Serve Speed 164 kph / 102 mph225 kph / 140 mph Fastest Serve 203 kph / 126 mph

No.1 Court – 2:00pm

(16) Gilles Muller – (7) Marin Cilic



GS Wimbledon G. Muller [16] G. Muller [16] 6 6 5 7 1 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 3 7 7 5 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-4 → 0-5 G. Muller 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 0-3 G. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 G. Muller 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 6-5 → 7-5 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 G. Muller 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Muller 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 1-2 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 G. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Muller 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 G. Muller 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Muller 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Cilic 0-15 15-15 ace 30-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

(11) Tomas Berdych – (2) Novak Djokovic



GS Wimbledon T. Berdych [11] • T. Berdych [11] 15 7 2 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 0 6 0 Vincitore: T. Berdych per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Berdych 15-0 2-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

No.2 Court – 12:30am

(1) Henri Kontinen / John Peers – (1) Ryan Harrison / Michael Venus



GS Wimbledon H. Kontinen / J. Peers [1] H. Kontinen / J. Peers [1] 6 6 6 7 6 R. Harrison / M. Venus [10] R. Harrison / M. Venus [10] 4 7 7 6 1 Vincitore: H. Kontinen J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Harrison / M. Venus 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* ace 6-6 → 7-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 R. Harrison / M. Venus 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

(8) Ashleigh Barty / Casey Dellacqua – (8) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



GS Wimbledon A. Barty / C. Dellacqua [8] A. Barty / C. Dellacqua [8] 4 6 4 E. Makarova / E. Vesnina [2] E. Makarova / E. Vesnina [2] 6 4 6 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1

John Peers / Sabine Lisicki – Marcelo Demoliner / Maria Jose Martinez Sanchez



GS Wimbledon J. Peers / S. Lisicki J. Peers / S. Lisicki 4 6 5 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 6 3 7 Vincitore: M. Demoliner M. Martinez Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Peers / S. Lisicki 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Peers / S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Peers / S. Lisicki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Peers / S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 J. Peers / S. Lisicki 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Peers / S. Lisicki 0-15 15-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Peers / S. Lisicki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Peers / S. Lisicki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Peers / S. Lisicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Peers / S. Lisicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Peers / S. Lisicki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Peers / S. Lisicki 15-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Peers / S. Lisicki 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Peers / S. Lisicki 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Peers / S. Lisicki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Peers / S. Lisicki 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Henri Kontinen / Heather Watson – Ivan Dodig / Sania Mirza



GS Wimbledon H. Kontinen / H. Watson H. Kontinen / H. Watson 40 7 0 I. Dodig / S. Mirza [4] • I. Dodig / S. Mirza [4] 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Dodig / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 I. Dodig / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Kontinen / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Dodig / S. Mirza 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 H. Kontinen / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 I. Dodig / S. Mirza 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Kontinen / H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 I. Dodig / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Kontinen / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 I. Dodig / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 H. Kontinen / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / S. Mirza 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Kontinen / H. Watson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

No.3 Court – 12:30am

Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski – Nikola Mektic / Franko Skugor



GS Wimbledon H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 7 4 6 5 N. Mektic / F. Skugor N. Mektic / F. Skugor 6 6 7 7 Vincitore: N. Mektic F. Skugor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-30 30-30 4-5 → 5-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Mektic / F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Mektic / F. Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-3 → 1-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Mektic / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

Catherine Bellis / Marketa Vondrousova – Hao-Ching Chan / Monica Niculescu



GS Wimbledon C. Bellis / M. Vondrousova C. Bellis / M. Vondrousova 3 4 H. Chan / M. Niculescu [9] H. Chan / M. Niculescu [9] 6 6 Vincitore: H. Chan M. Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Chan / M. Niculescu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(9) Juan Sebastian Cabal / Abigail Spears – (9) Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok



GS Wimbledon J. Cabal / A. Spears [9] J. Cabal / A. Spears [9] 6 7 3 M. Pavic / L. Kichenok M. Pavic / L. Kichenok 7 5 6 Vincitore: M. Pavic L. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Pavic / L. Kichenok 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Cabal / A. Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Cabal / A. Spears 30-0 0-1 → 1-1 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 5-5 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Cabal / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Cabal / A. Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Cabal / A. Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Pavic / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Pavic / L. Kichenok 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 J. Cabal / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Cabal / A. Spears 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Cabal / A. Spears 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(15) Michael Venus / Barbora Krejcikova – (15) Bruno Soares / Elena Vesnina



GS Wimbledon M. Venus / B. Krejcikova [15] M. Venus / B. Krejcikova [15] 15 7 4 2 B. Soares / E. Vesnina [2] • B. Soares / E. Vesnina [2] 30 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 2-3 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Soares / E. Vesnina 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 12 – 12:30am

(4) Lukasz Kubot / Marcelo Melo – (4) Ken Skupski / Neal Skupski



GS Wimbledon L. Kubot / M. Melo [4] L. Kubot / M. Melo [4] 7 6 6 K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 6 4 4 Vincitore: L. Kubot M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Skupski / N. Skupski 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 6-6 → 7-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic – Makoto Ninomiya / Renata Voracova



GS Wimbledon S. Kuznetsova / K. Mladenovic S. Kuznetsova / K. Mladenovic 4 4 M. Ninomiya / R. Voracova M. Ninomiya / R. Voracova 6 6 Vincitore: M. Ninomiya R. Voracova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Andre Begemann / Nicole Melichar – Daniel Nestor / Andreja Klepac



GS Wimbledon A. Begemann / N. Melichar A. Begemann / N. Melichar 6 6 7 D. Nestor / A. Klepac [11] D. Nestor / A. Klepac [11] 3 7 5 Vincitore: A. Begemann N. Melichar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-15 40-15 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Nestor / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Begemann / N. Melichar 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Begemann / N. Melichar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Begemann / N. Melichar 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Begemann / N. Melichar 0-15 df 15-15 30-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-5 → 5-5 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Nestor / A. Klepac 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Nestor / A. Klepac 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Nestor / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Begemann / N. Melichar 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Nestor / A. Klepac 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. Begemann / N. Melichar 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 3-2 → 3-3 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Nestor / A. Klepac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Begemann / N. Melichar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Begemann / N. Melichar 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nikola Mektic / Ana Konjuh – Rohan Bopanna / Gabriela Dabrowski



GS Wimbledon N. Mektic / A. Konjuh N. Mektic / A. Konjuh 5 6 R. Bopanna / G. Dabrowski [10] R. Bopanna / G. Dabrowski [10] 6* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 N. Mektic / A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Bopanna / G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Mektic / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Mektic / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Mektic / A. Konjuh 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mektic / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Mektic / A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bopanna / G. Dabrowski 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

To be Arranged 1 –

(12) Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke – (12) Yung-Jan Chan / Martina Hingis



GS Wimbledon A-L. Groenefeld / K. Peschke [12] A-L. Groenefeld / K. Peschke [12] 0 1 Y-J. Chan / M. Hingis [3] • Y-J. Chan / M. Hingis [3] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y-J. Chan / M. Hingis 1-1 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

(12) Max Mirnyi / Ekaterina Makarova – (12) Ken Skupski / Jocelyn Rae