Wimbledon: Il problema dei campi. Parlano diversi giocatori. La colpa, dicono gli organizzatori, è del caldo

Continua a tenere banco la questione delle non ottimali condizioni dei campi dell’All England Club , nonostante l’amministrazione di Wimbledon avesse provato a rimediare diramando persino un comunicato a difesa della qualità dei manti erbosi. Nel corso della prima settimana di competizione, le critiche provenute dai giocatori sono state copiose.

Quest’anno, l’erba non ha potuto beneficiare della benedizione della tipica pioggia londinese, per via delle calde temperature che hanno negli ultimi giorni attanagliato la capitale inglese. Inevitabilmente, la situazione ha generato apprensione tra le tenniste ed i tennisti impegnati. Kristina Mladenovic è ad esempio arrivata a chiedere se fosse possibile trasferire il suo match su un altro campo ed al registro delle lamentele si sono iscritti anche Timea Bacsinszky, Roger Federer e Jamie ed Andy Murray. Di seguito, una rassegna dei commenti che giocatrici e giocatori hanno esposto in merito alla annosa vicenda:

Andy Murray: “Ci sono zone del campo che sono davvero strane, sia prima sia dopo la linea di fondo, come se ci fosse una divisione all’interno del campo ed in alcuni punti ci fosse meno erba. Non ricordo di aver mai visto una cosa del genere, in maniera tanto marcata. Alcuni giocatori hanno detto che nei campi secondari la situazione sia la stessa. Non so se tutto ciò possa avere un legame con le condizioni climatiche delle ultime settimane”.

Fabio Fognini: “I campi sono molto, molto rovinati quest’anno. C’è stato tanto sole, cosa che non fa bene all’erba”.

Benoit Paire: “In alcuni punti, il campo è piuttosto liso. Ho finito per giocare più palle corte, nel tentativo di trovare soluzioni diverse”.

Aljaz Bedene: “Alcuni giocatori dicono che il fondo del campo sia scivoloso, più secco rispetto agli anni precedenti. Io sono arrivato a sentire dolore all’anca”.

Jamie Murray: “Se Wimbledon si considera il migliore torneo del mondo, allora deve mantenersi su certi standard. Credo che i campi non siano in condizioni tanto buone quanto quelle degli anni scorsi. E’ una questione che verrà sicuramente fatta presente dai giocatori che saranno venuti a giocare qui e non avranno trovato quello che si aspettavano”.

Timea Bacsinszky: “Quest’anno, sono rimasta piuttosto delusa dalla qualità dell’erba”.

Kristina Mladenovic: “E’ piuttosto rovinato nei pressi della linea di fondo, lì si scivola molto. Non so come descrivere la situazione, non succede nemmeno sulla terra battuta. Sinceramente, sono contenta di non essermi fatta male”.

Roger Federer: “Ci sono momenti nel corso del giorno in cui si perde aderenza, come se stessimo giocando su erba morta. Il colore è diverso e l’erba è più consumata del normale, il che rende difficile il movimento. I giocatori si stanno lamentando della situazione e questo non è un buon segnale. Bisogna prendere molto seriamente l’opinione del giocatori, soprattutto quando accade che si debba prendere in considerazione di spostare un match per via delle condizioni dell’erba. Non avevo mai sentito una cosa del genere”.

