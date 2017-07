Challenger Perugia: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. Matteo Donati e Salvatore Caruso al secondo turno. Out gli altri azzurri (Video)

Esordio vincente per Matteo Donati nel torneo di Perugia.

Il 22enne di Alessandria (n. 297 Atp), in gara con una wild card, ha superato in rimonta con il punteggio di 46 63 61 lo spagnolo Daniel Gimeno Traver (n. 209 Atp).

Al secondo turno sfiderà l’austriaco Gerald Mezer (n. 144 Atp), ottava testa di serie, che ha sconfitto Andrea Arnaboldi (n. 260 Atp), wild card, per 61 63.

Nulla da fare anche per Lorenzo Giustino (n 168 Atp), battuto per 76(5) 62 dal francese Gleb Sakharov (n. 205 Atp), e Gian Marco Moroni (n. 907 Atp), wild card, che ha ceduto per 63 75 allo spagnolo Daniel Munoz De La Nava (n. 465 Atp).

Vittoria, invece, di Salvatore Caruso (n. 200 Atp), che ha sconfitto in rimonta l’argentino Juan Pablo Paz (n. 359 Atp), proveniente dalle qualificazioni in tre set.

Al secondo ostacolo affronterà Travaglia o Giannessi.

Challenger Perugia| Terra | e43.000 – 1° Turno

