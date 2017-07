Rafael Nadal ed il possibile record dei set vinti consecutivamente nei tornei dello Slam

Rafael Nadal è in un momento di forma incredibile e ovviamente anche nelle statistiche si vede il gran momento del n.2 del mondo.

Lo spagnolo viene da una serie di 28 set vinti consecutivamente nei tornei del Grande Slam.

Dopo aver vinto il Roland Garros quest’anno senza perdere un set ha raggiunto gli ottavi di finale nel torneo di Wimbledon in modo analogo.

Spetta ora a Gilles Muller di interrompere questa serie, oppure in caso contrario Rafael si avvicinerà al record di John McEnroe e Roger Federer, i leader in questa speciale classifica.