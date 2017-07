Us Open: Da quest’anno ci sarà lo shot clock nelle qualificazioni. Si potrà parlare anche con il coach

Secondo quanto rivelato dal Telegraph, lo US Open da quest’anno introdurrà l’orologio in campo ma solo nel torneo di qualificazione del singolare maschile e femminile e non per i tabelloni principali.

Un altro cambiamento importante sarà quello che si potrà parlare col proprio coach in qualunque momento tranne ovviamente quando la palla è in gioco.

L’allenatore non potrà però entrare in campo ma sarà sempre sugli spalti.

La prossima settimana si riunirà il Board degli Slam per reintrodurre dal prossimo anno la regola dei 25 secondi tra un punto e l’altro (come nei tornei ATP) e non saranno quindi più 20 secondi, con l’intento però di farla rispettare per davvero.