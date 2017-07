ITF Torino: Domani si parte con le qualificazioni

Scatteranno domani alle 10 i primi incontri nel draw di qualificazione della 10.a edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile organizzato dal Nord Tennis Sport Club di Torino (ingresso gratuito per tutta la durata della rassegna in corso Appio Claudio 116).

Sono 12 i match programmati. Subito alcuni derby, azzurri e tra giocatrici piemontesi, come quello che opporrà le compagne di allenamenti Harriet Hamilton ed Alessia Tagliente. Sempre alle 10 in campo Dalila Spiteri e Verena Meliss, così Alessia Bianchi e Ginevra Peiretti. A seguire, sui tre terreni di gioco predisposti nell’occasione per la rassegna internazionale (unica stagionale a Torino) testa a testa tra Rasheeda McAdoo (figlia dell’ex giocatore NBA Bob McAdoo) e la spagnola Bolsova; tra la piemontese Jessica Bertoldo e la lettone Lapustina; le italiane Priuli e Palma.

La terza sessione di gare vedrà scendere in campo la Francesca Bullani contro la torinese Sara Guglielminotti; la bergamasca Alice Moroni e la laziale Federica Di Sarra, la cuneese Alessia Biodo e Chiara Giaquinta. Chiuderanno il programma di giornata Bandecchi (Svi) – Bunea (Can); Anna Turati e Francesca Gaida; Elisa Andrea Camerano e la rumena Valentina Mondan.

Domenica entreranno in azione le big del tabellone preliminare tra cui spicca l’ex numero 55 Wta Alberta Brianti. Le meglio posizionate in classifica mondiale sono la spagnola Yvonne Cavalle Reimers (479 del ranking) e la greca Eleini Kordolaimi, n° 489 Wta. Da seguire con attenzione anche Bianca Turati, Anna Giulia Remondina, Stefania Rubini e Ludmila Samsonova. Lunedì le sfide decisive per gli otto posti in main draw, che prenderà il via sempre lunedì, nel pomeriggio. Da martedì il doppio.

Tanti i temi, non solo sportivi, di questa edizione tutta da vivere.

Tabellone di Qualificazione

Yvonne CAVALLE-REIMERS [1] b. BYE

Camilla DIEZ b. BYE

Martina SPIGARELLI [16] b. BYE

Eleni KORDOLAIMI [2] b. BYE

Yuki Kristina CHIANG [11] b. BYE

Irene BURILLO ESCORIHUELA [3] b. BYE

Claudia HOSTE FERRER b. BYE

Ludmilla SAMSONOVA [10] b. BYE

Stefania RUBINI [4] b. BYE

Michele Alexandra ZMAU b. BYE

Aleksandra POSPELOVA [14] b. BYE

Alberta BRIANTI [5] b. BYE

Bianca TURATI [9] b. BYE

Seone MENDEZ [6] b. BYE

Fanny OSTLUND [13] b. BYE

Zoe HIVES [7] b. BYE

Guiomar MARISTANY ZULETA DE REALES [12] b. BYE

Anna-Giulia REMONDINA [8] b. BYE

Sofia RAGONA b. BYE

Federica ARCIDIACONO [15] b. BYE