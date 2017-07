Bema Future, esce a sorpresa il reggiano Marco Bortolotti

La sorpresa della prima giornata del torneo internazionale maschile “Bema Future” si chiama Wilson Leite, 25enne brasiliano, numero 634 del ranking Atp. A farne le spese è il reggiano Marco Bortolotti, testa di serie numero 5, che esce a sorpresa dal torneo. I due hanno dato vita a una partita molto equilibrata, finita con un doppio 6 4 a favore del brasiliano. Leite ha portato in campo forse il suo tennis migliore, alternando un gioco potente da fondo campo con improvvise discese a rete. Bortolotti ha lottato con le unghie e con i denti per restare aggrappato al proprio avversario, ma alla fine ha pagato le precarie condizioni di salute.

Prima di questo incontro era caduta un’altra testa di serie, il croato Nino Serdarusic per opera dell’italiano Cristian Carli. Una bella partita la loro, combattuta e spettacolare, vinta da Carli al dodicesimo match point e dopo due ore e mezza di gioco.

E’ un primo turno in discesa, invece, quello del reggiano Andrea Guerrieri, che dopo aver rischiato al secondo turno delle qualificazioni con Noce, oggi non ha lasciato scampo al suo avversario, il ligure Nicolo’ Inserra.

Nel tardo pomeriggio è sceso in campo il portacolori del Ct Albinea Federico Ottolini che si è trovato di fronte la testa di serie numero 3 del torneo Riccardo Bonadio. Domani si disputeranno le altre partite del primo turno. Atteso l’esordio dell’altro albinetano, Lorenzo Bocchi che affronterà la testa di serie numero 2, il brasiliano Sant’Anna. Sempre domani scenderà in campo quello che, almeno sulla carta, è il favorito alla vittoria Andrea Collarini. L’inizio delle partite è previsto per le 10 e l’accesso al circolo in questi giorni è libero a tutti gli appassionati.