Wimbledon: Simone Bolelli supera il taipeiano Lu in quattro set e vola al secondo turno dove trova il francese Tsonga

Successo in quattro set per Simone Bolelli al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’azzurro ha superato il taipeiano Yen-Hsun Lu, 33 anni, Nr. 75 del mondo, con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 6-4 in due ore e sei minuti di gioco.

Al prossimo turno affronta il francese Tsonga, in un incontro che si preannuncia tanto impegnativo quanto affascinante.

Bene Simone! Il sorteggio era stato favorevole e l’azzurro ha confermato l’ottima impressione destata in questo 2017. Incontro vinto con convinzione, sicurezza e qualità.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parte fortissimo Simone che, al primo tentativo utile, brekka già l’avversario e si porta avanti di un break.

Dopo una manciata di minuti si è già sul 4-1 per il tennista italiano e il parziale sembra indirizzato.

C’è la reazione d’orgoglio del taipeiano che, inaspettatamente, controbrekka Bolelli nel settimo gioco riequilibrando il parziale.

Equilibrio che dura un gioco, ossia il tempo necessario all’azzurro per procurarsi nuovamente un break di vantaggio e andare così a servire per il set.

Qui non sbaglia: turno di servizio tenuto a 30 e 6-3 per Bolelli in 28 minuti di gioco.

Secondo set: Lu prova a rientrare e spinge al massimo in questo parziale.

Simone riesce a reggere l’urto nei primi giochi ma poi capitola.

Il taipeiano infatti, crea il buco già nel quarto gioco, portandosi avanti di un importante break e conferma il vantaggio con il passare dei minuti.

Il secondo break avversario, nel sesto gioco, pone fine ai giochi. Non è difficile per Lu chiudere il parziale pochi minuti dopo, tenendo agevolmente il servizio a 15.

E’ 6-1 per il taipeiano in 24 minuti di gioco.

Terzo set: set che diventa decisivo perché rischia di indirizzare il match da una parte e dall’altra.

I due contendenti lo sanno e si affrontano a viso aperto. Simone è bravo a riassestare le idee e a cogliere subito l’attimo.

Il break al secondo gioco è fondamentale ed è pesantissimo. E’ infatti il break che indirizza il parziale nonché l’intero incontro.

Il set scorre poi veloce con i due tennisti abili al servizio e a non concedere più chance all’avversario.

Il parziale termina così al nono gioco, con l’azzurro bravo a tenere il servizio a 15.

E’ 6-3 per Bolelli in mezz’ora esatta di gioco.

Quarto set: l’incontro è in discesa per l’italiano e Bolelli lo sa. Il break in apertura di set è ben accolto dal pubblico presente, perché sancisce la superiorità azzurra.

Lu si salva infatti nel terzo game, risalendo da 0-40 ma non ha le forze per contrastare l’italiano nei suoi turni di servizio.

La fine ormai è vicina e si concretizza nel break azzurro nel quinto gioco, con Simone avanti 4-1 dopo 25 minuti di set.

L’ultimo sussulto di Lu è un break nell’ottavo gioco, break che serve però solo a ritardare la fine del match.

L’italiano chiude infatti nel decimo gioco, concretizzando la secondo palla a sua disposizione.

E’ 6-4 per Bolelli in 44 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon S. Bolelli S. Bolelli 6 1 6 6 Y-H. Lu Y-H. Lu 3 6 3 4 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y-H. Lu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Y-H. Lu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 Y-H. Lu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y-H. Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y-H. Lu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y-H. Lu 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y-H. Lu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y-H. Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Y-H. Lu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y-H. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 Y-H. Lu 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y-H. Lu 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y-H. Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y-H. Lu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Y-H. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 Y-H. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Bolelli 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y-H. Lu 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Bolelli – Y. Lu

5 Aces 5

1 Doubles Faults 5

25 Winners 30

18 Unforced Errors 32

12/16 (75%) Net Points Won 9/11 (82%)

68% 1st Serves In 67%

45/63 (71%) 1st Serve Points Won 39/62 (63%)

17/30 (57%) 2nd Serve Points Won 17/31 (55%)

0/4 (0%) Break Points Saved 3/8 (38%)

54/93 (58%) 1st Return Pts Won 48/93 (52%)

14/31 (45%) 2nd Return Pts Won 13/30 (43%)

5/8 (63%) Break Points Won 4/4 (100%)

62/93 (67%) Total Service Pts Won 56/93 (60%)

37/93 (40%) Total Return Pts Won 31/93 (33%)

99/186 (53%) Total Points Won 87/186 (47%)

123 mins Duration 123 mins

312 Ranking 75

31 Age 33

Bologna, Italy Birthplace Taipei, Chinese Taipei

Monte-Carlo, Monaco Residence Taipei, Chinese Taipei

6’0″ (182 cm) Height 5’11” (180 cm)

182 lbs (82 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2001

1/1 Year to Date Win/Loss 4/9

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$4,577,612 Career Prize Money $4,529,163

Davide Sala