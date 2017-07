ITF Junior: finali in singolo e doppio per gli italiani. Da giovedì parte Wimbledon. Da oggi la Summer Cup under 14

Settimana con tanti tornei Junior in giro per il mondo. Il più importate si è disputato in Germania, un G2 con poca gloria per gli italiani presenti, eccezion fatta per la finale raggiunta nel doppio femminile da Martina Biagianti (2001) che ha giocato in coppia con la bosniaca Berberovic. Nel singolare maschile ottavi di finale per Guido Marson (1999) e primo turno per Giulio Zeppieri (2001). Non hanno superato le qualificazioni Nicolò Inserra (1999), Davide Tortora (2000) e Gabriele Bosio(2000). Nel singolare femminile primo turno per Lisa Piccinetti (2000) e per Federica Rossi (2001), che ha superato le qualificazioni, impresa non riuscita a Nuria Brancaccio (2000), Giulia La Rocca (2000) e Martina Biagianti (2001).

Finale per Edoardo Bottino (2000) nel G5 in Georgia. Nello stesso torneo Pietro Pettina (2000) ha superato le quali e poi si è fermato agli ottavi di finale.

Molti italiani presenti nel G5 in Grecia. Il risultato migliore è stato ottenuto nel singolare femminile da Carola Cavelli (2001) che è arrivata alle semifinali. Quarti di finale per Alessia Tagliente (2001), secondo turno per Ilaria Sposetti (2000) e primo turno per Cristina Tiglea (2001). Tiglea e Tagliente sono arrivate in finale in doppio. Nel maschile quarti di finale per Gianmarco Ferrari (2000), ottavi per Matteo Arnaldi (2001), Simone Cacciapuoti (2000), Nicolò Crespi (1999), Pietro Marino (2001), primo turno per Andrea Cugini (2001), Filippo Speziali (2000), Nicolò Zampoli (2000) e Andrea Calogero (2001). Gli italiani si sono rifatti nel doppio, vincendo il torneo con la coppia formata da Filippo Speziali e Nicolò Zampoli.

In Canada in un G5, Rachele Rimondini (2002) ha superato tre turni di qualificazioni e due nel tabellone principale, fermandosi ai quarti di finale.

E’ già iniziato l’importante torneo G1 di Roehampton su erba in preparazione a Wimbledon, in cui sono al via tutti i migliori Junior del mondo che poi prenderanno parte a Wimbledon. Buone notizie per i due italiani presenti nelle qualificazioni Mattia Frinzi e Francesco Forti, entrambi hanno superato i due turni di quali e sono stati ammessi al main draw, dove incontreranno al primo turno rispettivamente l’americano Aveni e l’olandese De Jong. Nel femminile è direttamente ammessa al main draw Tatiana Pieri che al primo turno troverà la cilena Labrana.

Giovedì inizia Wimbledon Junior, con tre italiani presenti. Nel femminile Tatiana Pieri è nel tabellone principale, nel maschile Francesco Forti e Mattia Frinzi sono nelle qualificazioni.

In programma questa settimana la Summer Cup under 14, la più importante manifestazione a squadre a livello giovanile. L’Italia è tra i favoriti sia in campo maschile che in quello femminile. Tra le ragazze scenderanno in campo in Ucraina nel girone eliminatorio Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Alessandra Simone. Avversaria del primo turno la Bosnia, al secondo la vincente di Bulgaria – Finlandia. Dall’altra parte del tabellone Ucraina (l’avversaria più temibile), Moldova, Olanda e Svizzera.

In campo maschile, Italia nel girone A in Repubblica Ceca con Luca Nardi, Giorgio Tabacco e Benito Massacri che al primo turno affronteranno il Belgio, nell’eventuale secondo turno la vincente tra Portogallo e Ungheria e invece dall’altra parte del tabellone, oltre ai padroni di casa della Repubblica Ceca, ci sono Austria, Grecia e Turchia.

Le prime due di ogni girone, sia maschile che femminile, passano alla fase finale che si disputerò il prossimo fine settimana a Loano.

Paolo Angella