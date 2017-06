Andreas Seppi vendica Paolo Lorenzi supera Albot in due set e accede alle semifinali dell’Atp 250 di Antalya

Bella vittoria per Andreas Seppi nei quarti di finale dell’Atp 250 di Antalya (erba, $ 439.005).

L’azzurro ha superato il moldavo Radu Albot, 27 anni, Nr. 116 Atp, con il punteggio di 6-4 7-6(3) in un’ora e 51 minuti di gioco.

In semifinale trova il vincente tra lo spagnolo Verdasco e il francese Mannarino, forse i due tennisti più ostici rimasti in tabellone.

Alè Andreas! Successo meritato e ora si sogna. Oggi l’italiano ha giocato bene, disputando un grande primo set e giocando con esperienza e qualità i momenti chiave dell’incontro. La strada intrapresa è quella giusta, urge recuperare preziose energie per la probabile battaglia di domani.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza a razzo dell’italiano, subito avanti nel punteggio.

Con una bella risposta nei piedi dell’avversario, Seppi brekka subito e spinge forte per tutti i primi giochi.

L’altoatesino potrebbe subito dilagare ma l’avversario si salva con il servizio, annullando altre quattro palle break nel terzo game.

La differenza di valori in campo è evidente e Andreas domina. La conseguenza è un altro break, a zero nel quinto gioco, con un rovescio in rete del moldavo che fissa il punteggio sul 4-1 per l’azzurro dopo 23 minuti di gioco.

La reazione di Albot c’è e si concretizza in un break immediato; è l’unico passaggio a vuoto dell’italiano che si rimette in carreggiata e torna a spingere forte. Il moldavo annulla una palla break nel settimo game grazie a un’ottima prima di servizio ma nulla può nei turni di battuta azzurri.

Il secondo set point è quello vincente per Andreas: diritto lungo di Albot e 6-4 Seppi in 45 minuti di gioco.

Secondo set: Seppi si lascia preferire ad inizio parziale ma i suoi sforzi sono vani.

Il moldavo lotta e rimane attaccato all’incontro con merito. Il parziale segue così l’andamento dei turni di servizio e una prima precisa dell’altoatesino fissa il punteggio sul 3-3 dopo 25 minuti di gioco.

Il vero sussulto del parziale avviene nell’ottavo gioco quando Albot si spinge sino al 15-40; qui è bravissimo Andreas a fare buona guardia e rintuzzare i tentativi di allungo avversari, portandosi a casa un difficile turno di battuta.

Il parziale giunge così al decisivo tiebreak. Tiebreak che viene dominato dal primo all’ultimo punto dall’italiano, abile a giocare con qualità ed esperienza.

Una grande prima di servizio al centro dell’azzurro pone fine alle ostilità.

E’ 7-6(3) per Seppi in un’ora e sei minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Antalya Andreas Seppi Andreas Seppi 6 7 Radu Albot Radu Albot 4 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Albot 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Albot 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Albot 15-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 R. Albot 0-15 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 1-0 → 2-0 R. Albot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

A. Seppi – R. Albot

01:49:45

7 Aces 10

0 Double Faults 4

67% 1st Serve % 62%

41/47 (87%) 1st Serve Points Won 40/58 (69%)

10/23 (43%) 2nd Serve Points Won 15/36 (42%)

3/4 (75%) Break Points Saved 5/7 (71%)

11 Service Games Played 11

18/58 (31%) 1st Return Points Won 6/47 (13%)

21/36 (58%) 2nd Return Points Won 13/23 (57%)

2/7 (29%) Break Points Won 1/4 (25%)

11 Return Games Played 11

51/70 (73%) Total Service Points Won 55/94 (59%)

39/94 (41%) Total Return Points Won 19/70 (27%)

90/164 (55%) Total Points Won 74/164 (45%)

102 Ranking 116

33 Age 27

Bolzano, Italy Birthplace Chisinau, Moldova

Caldaro, Italy Residence Chisinau, Moldova

6’3″ (190 cm) Height 5’9″ (175 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2008

10/12 Year to Date Win/Loss 2/11

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,544,376 Career Prize Money $973,477

Davide Sala