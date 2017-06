Wimbledon: Risultati Primo Turno Quali Italiani. Luca Vanni manca sei palle match e viene eliminato. Bolelli, Bellotti, Arnaboldi e Travaglia al secondo turno. Fuori Giannessi, Napolitano, Gaio, Donati, Quinzi, Giustino e Caruso

Stefano Travaglia ha battuto Salvatore Caruso ed è approdato al secondo turno nelle qualificazioni del torneo di Wimbledon.

Ora al secondo turno l’azzurro sfiderà Quentin Halys classe 1996 e n.139 ATP.

Andrea Arnaboldi approda al secondo turno dopo aver eliminato Aldin Sektic. Al secondo ostacolo affronterà Lukas Lacko, classe 1987 e n.103 ATP.

Simone Bolelli e Riccardo Bellotti, alla prima partita vinta in carriera in uno Slam approdano al secondo turno.

Bolelli ha sconfitto dopo una durissima lotta Sam Groth per 11-9 al terzo set.

Al termine della partita l’azzurro ha dichiarato: “Sono molto contento, sapevo che sarebbe stata dura. Lui ha un gran servizio e sull’erba è difficile affrontarlo. Ho giocato molto bene e sono felice di poter disputare un altro match qui.

Al servizio è quasi impossibile rispondere, o fa doppio fallo oppure bisogna trovare una soluzione difficile per ottenere il punto sull’erba.

Al secondo turno Simone affronterà Adrian Menendez-Maceiras.

Bellotti, invece, ha sconfitto Blaz Kavcic per 61 5-0 ritiro dello sloveno.

Al secondo turno sfiderà Denis Kudla (USA)-Akira Santillan (JPN)

Luca Vanni manca ben sei match point e si ferma all’esordio battuto dal transalpino Hemery.

Da segnalare che Lucone sul 6 a 5 del secondo set, 40 a 0, ha mancato ben 4 match point con il proprio servizio.

Alessandro Giannessi, Stefano Napolitano, Federico Gaio, Matteo Donati, Gianluigi Quinzi e Lorenzo Giustino sono usciti subito di scena nelle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra.

Wimbledon – 1° Turno Quali

R: Court 2 – 12:00am

4. Federico Gaio – Yannick Hanfmann



GS Wimbledon F. Gaio F. Gaio 4 3 Y. Hanfmann Y. Hanfmann 6 6 Vincitore: Y. Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R: Court 3 – 12:00am

1. Stefano Travaglia – Salvatore Caruso



GS Wimbledon S. Travaglia S. Travaglia 6 7 S. Caruso S. Caruso 3 5 Vincitore: S. Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. (16) Konstantin Kravchuk – Matteo Donati



GS Wimbledon K. Kravchuk [16] K. Kravchuk [16] 7 6 M. Donati M. Donati 6 2 Vincitore: K. Kravchuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Donati 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Kravchuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Donati 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 K. Kravchuk 15-0 30-0 15-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Kravchuk 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Kravchuk 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Kravchuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. (10) Luca Vanni – Calvin Hemery



GS Wimbledon L. Vanni [10] L. Vanni [10] 6 6 11 C. Hemery C. Hemery 2 7 13 Vincitore: C. Hemery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-13 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 11-12 → 11-13 L. Vanni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 11-11 → 11-12 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 11-10 → 11-11 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 10-10 → 11-10 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 10-9 → 10-10 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 9-9 → 10-9 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 9-8 → 9-9 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 8-8 → 9-8 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 8-7 → 8-8 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Hemery 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 C. Hemery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R: Court 4 – 12:00am

1. (8) Darian King – Lorenzo Giustino



GS Wimbledon D. King [8] D. King [8] 6 6 L. Giustino L. Giustino 4 0 Vincitore: D. King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. King 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 D. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. King 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. King 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. King 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. King 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. King 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R: Court 7 – 12:00am

1. Andrea Arnaboldi – Aldin Setkic



GS Wimbledon A. Arnaboldi A. Arnaboldi 4 6 6 A. Setkic A. Setkic 6 3 4 Vincitore: A. Arnaboldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Setkic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-0 1-3 → 2-3 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R: Court 8 – 12:00am

3. Vincent Millot – Stefano Napolitano



GS Wimbledon V. Millot V. Millot 7 3 6 S. Napolitano S. Napolitano 5 6 3 Vincitore: V. Millot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 V. Millot 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 V. Millot 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Millot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Millot 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Millot 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Millot 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 V. Millot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 V. Millot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 V. Millot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 V. Millot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R: Court 9 – 12:00am

1. Christian Garin – Gianluigi Quinzi



GS Wimbledon C. Garin C. Garin 6 6 G. Quinzi G. Quinzi 4 3 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Quinzi 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 15-30 15-40 5-3 → 5-4 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

R: Court 10 – 12:00am

4. (1) Alessandro Giannessi – Pedro Sousa



GS Wimbledon A. Giannessi [1] A. Giannessi [1] 6 3 4 P. Sousa P. Sousa 4 6 6 Vincitore: P. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R: Court 11 – 12:00am

3. Sam Groth – Simone Bolelli



GS Wimbledon S. Groth S. Groth 6 6 9 S. Bolelli S. Bolelli 7 2 11 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 S. Groth 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 9-10 → 9-11 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 9-9 → 9-10 S. Groth 15-0 30-0 40-0 8-9 → 9-9 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 8-8 → 8-9 S. Groth 15-0 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 7-7 → 7-8 Risultato 6-7 → 7-7 Tiebreak 0-0* 6-6 → 6-7 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Groth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Groth 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Groth 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Groth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Groth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Groth 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Groth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Groth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Groth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Groth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R: Court 16 – 12:00am

4. (7) Blaz Kavcic – Riccardo Bellotti